شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلى المتوقع فى مواجهة فيتا كلوب بدورى أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الجهاز الفني للأهلى، بقيادة الأوروجوياني مارتن لاسارتى، على تشكيل فريقه الذى يواجه فيتا كلوب مساء اليوم السبت بالعاصمة الكونغولية كنشاسا، فى خامس جولات دور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.

ووفقاً لتدريبات الأهلى الأخيرة، فإن التشكيل الأقرب لمواجهة فيتا سيكون كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوى

خط الدفاع: أيمن أشرف، سعد سمير، محمد هانى، وعلى معلول

خط الوسط: كريم نيدفيد، عمرو السولية، حسين الشحات، ورمضان صبحى

خط الهجوم: جونيور أجاى (ناصر ماهر) ومروان محسن.