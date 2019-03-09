شكرا لقرائتكم خبر عن وليد سليمان يتصدر قائمة هدافى الأهلى فى البطولات الأفريقية بالجيل الحالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتصدر وليد سليمان، لاعب وسط فريق الكرة بالأهلى، قائمة هدافى الجيل الحالى للاعبي الأحمر فى البطولات الأفريقية برصيد 16 هدفا، ويليه المغربى وليد أزارو برصيد عشرة أهداف، ثم الظهير التونسى على معلول برصيد 5 أهداف ثم الثلاثى أحمد فتحى ورامى ربيعة وجونيور أجايى وكل منهم 4 أهداف.

أما الهدافون التاريخيون للمارد الأحمر على مدار تاريخ مشاركته فى البطولات الأفريقية فهم محمود الخطيب برصيد 37 هدفا، يليه محمد أبوتريكة برصيد 32 هدفا، ثم عماد متعب 28 هدفا، وأمادو فلافيو 18 هدفا، ثم حسام حسن ومحمد بركات ولكل منهم 17 هدفا، ويليهم وليد سليمان برصيد 16 هدفا ومن بعده أيمن شوقى برصيد 15 هدفا، ثم طاهر أبوزيد برصيد 13 هدفا، ومن بعده الثلاثى علاء ميهوب وعلاء إبراهيم وعبد الله السعيد ولكل منهم 12 هدفا، ثم الثلاثى خالد بيبو وأسامة حسنى وعمرو جمال ولكل منهم 11 هدفا، ثم وليد أزارو برصيد 10 أهداف.

ويحل الأهلى ضيفا على فيتا كلوب فى السادسة مساء اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة على ملعب الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال أفريقيا.