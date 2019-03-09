شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو الأهلى الدوليون ممنوعون من العودة للقاهرة عقب مواجهة الساورة الجزائرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب الجهاز الفنى لمنتخب مصر، بقيادة خافير أجيرى، لاعبى النادى الأهلى الدوليين، صلاح محسن وعمرو السولية ومحمد هانى، بالانضمام لمعسكر الفراعنة فى برج العرب عقب مباراة الفريق الأحمر أمام شبيبة الساورة الجزائرى بدورى أبطال افريقيا يوم 16 مارس الجارى.

وقرر الجهاز الفنى لمنتخب مصر تقديم موعد معسكر الفراعنة فى مارس الجارى لمدة 24 ساعة، واتفق الجهاز الفنى على انطلاق المعسكر يوم 17 مارس الجارى بدلا من يوم 18 حتى يستفيد بالوقت فى تدريب اللاعبين.

ويستعد المنتخب لمواجهة النيجر يوم 23 مارس الجارى فى ختام تصفيات امم افريقيا بجانب ودية نيجيريا يوم 26 من نفس الشهر.