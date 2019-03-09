تعرف على تردد القناة الناقلة ومعلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365: قررت مجموعة قنوات"بي أن سبورتس" القطرية الناقل الحصري لبطولة دوري أبطال أفريقيا اسناد مهمة التعليق على مباراة فيتا كلوب والأهلي إلى المعلق محمد الكواليني . ويستضف فيتاكلوب الكونغولي الأهلي فى تمام الساعة السادسة على ملعب الشهداء بالعاصمة كينشاسا فى إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أفريقيا. ويدخل الأهلي المباراة وهو فى المركز الأول برصيد 7 نقاط فيما يحتل الفريق المضيف المركز الأخير برصيد 4 نقاط. وكانت بعض التقارير الصحفية قد أشارت إلى تعليق أحمد الطيب على مباراة الأهلي وفيتا كلوب إلا أن إدارة القناة القطرية حسمت الموقف. وتنقل المباراة عبر قناة beIN SPORTS HD 1 . تردد قناة بي إن سبورتس HD1 على النايل سات: التردد: 12264 الاستقطاب: أفقي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3 تردد قناة بي إن سبورتس HD1 على سهيل سات: التردد: 11547 الاستقطاب: عمودي معدل الترميز: 27500 معدل تصحيح الخطأ: 2/3 .

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