صورة: تعليق طريف من ميدو على مباراته أمام النصر السعودي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أبدى أحمد حسام "ميدو"، المدير الفني لفريق الوحدة السعودي رضاه عن الأداء الذي ظهر به لاعبيه مساء يوم أمس الجمعة في مباراتهم أمام الهلال بالدوري.

وتعادل الوحدة إيجابيًا أمام نظيره الهلال بهدف لكل منهما خلال المباراة التي جمعتهما مساء يوم أمس ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري السعودي.

وغرد ميدو، على حسابه الشخصي بموقع تويتر صباح اليوم السبت، بصورة له، مُذيلاً إياها بتعليق:"ده شكلك لما تنام مبسوط من أداء فريقك في ماتش الهلال وتصحى الصبح وتفتكر أن الماتش اللي جاي هتلاعب النصر".

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ويستضيف الوحدة نظيره النصر، في السابعة والنصف مساء يوم السبت المقبل 16 مارس ضمن منافسات الجولة الـ 24 من بطولة الدوري.

ويحتل الوحدة المركز السادس بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 36 نقطة بفارق 16 نقطة عن النصر الوصيف برصيد 52 نقطة.