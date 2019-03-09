الاتحاد الأوروبي يقرر تغيير نظام قرعة ربع نهائي دوري أبطال أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أجرى الاتحاد الأوروبي لكرة "يويفا"، تغييرًا في نظام قرعة دور ربع نهائي دوري أبطال أوروبا لهذا الموسم.

وذكر الاتحاد الأوروبي عبر موقعه الرسمي، أن قرعة نصف النهائي ستقام في نفس الوقت مع قرعة دور ربع النهائي، وهو أمر لم يحدث منذ موسم 2011-2012.

وتقام قرعة دور ربع ونصف النهائي في الـ15 من شهر مارس الجاري بمدينة نيون بسويسرا.

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن الفرق المتأهلة لدور ربع النهائي ستعرف مساراها ومن ستقابل في البطولة بدور نصف النهائي بعد إجراء قرعة دور ربع النهائي، ويعني ذلك أن الفريق الفائز من مواجهة رقم (1) على سبيل المثال، سيواجه الفريق الفائز من المواجهة رقم (3).

وستلعب مباريات ذهاب دور ربع النهائي أيام 9-10 إبريل، على أن تقام مباريات الإياب يومي 16 و17 من الشهر ذاته، فيما تقام مباريات ذهاب نصف النهائي في 30 إبريل و1 مايو، وتلعب مباريات الإياب 7/8 مايو، بينما يُقام النهائي يوم 1 يونيو على ملعب "واند ميتروبوليتانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد.

يذكر أن أندية مانشستر يونايتد، بورتو، أياكس وتوتنهام هوتسبر ضمنت التأهل إلى دور ربع النهائي، بينما تنتظر 4 أندية فقط من أندية يوفنتوس، أتليتكو مدريد، مانشستر سيتي، شالكة، برشلونة، ليون، بايرن ميونخ وليفربول بطاقة العبور لدور الـ8.