تقارير: جوارديولا يوافق على تدريب يوفنتوس "شفهيا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

ذكرت تقارير صحفية إنجليزية، إن الإسباني بيب جوارديولا المدير الفني لنادي مانشستر سيتي الإنجليزي، وافق شفهياً على تولي القيادة الفنية لفريق يوفنتوس الإيطالي.

ووفقاً لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن جوارديولا وافق على تدريب الفريق الإيطالي الموسم المقبل خلفاً للإيطالي ماسيميليانو أليجري المدير الفني لليوفي.

وقالت الصحيفة نقلاً عن الصحفي الذي نشر خبر انتقال البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى النادي الإيطالي من ريال مدريد الإسباني، أن جوارديولا عُرض عليه عقد لمدة 4 سنوات قادمة.

وقال لويجي جويلبا الصحفي الإيطالي أنه علم أن جوارديولا وافق شفهياً على عرض لمدة 4 سنوات لتدريب يوفنتوس، وأن المصدر الذي أخبره هو نفسه الذي أخبره بأن رونالدو سينتقل إلى نادي السيدة العجوز بداية من الموسم الجاري.

ويتصدر مانشستر سيتي بقيادة المدير الفني الإسباني الدوري الإنجليزي الممتاز بفارق نقطة عن ليفربول.

يذكر أن جوارديولا قام بتدريب أندية برشلونة من 2008 وحتى 2012، قبل أن يرحل لتدريب بايرن ميونخ الألماني من 2013 وحتى 2016، قبل أن يتولى قيادة مانشستر سيتي.