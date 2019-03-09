رياضة | ريال مدريد يحدد أولى صفقاته في 2019

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يدرس ريال مدريد الإسباني التعاقد مع اللاعب الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي والمعار حاليًا لفريق ريال بيتيس الإسباني.

وذكر موقع bernabeudigital الإسباني أن ريال مدريد يفكر في تدعيم خط الوسط بالتعاقد مع لو سيلسو في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وبدأ نادي ريال مدريد يستفسر عن إمكانية شراء لو سيلسو من نادي ريال بيتيس خلال الفترة الأخيرة.

ويذكر أن ريال بيتيس يملك خيار شراء اللاعب لو سيلسو بشكل نهائي من باريس سان جيرمان مقابل 25 مليون يورو.

وإذا أراد باريس سان جيرمان بيعه في الميركاتو الصيفي لفريق آخر غير ريال بيتيس فسيصل المبلع إلى 60 مليون يورو.

وأبدى ناديي مانشستر سيتي وتوتنهام هوتسبير الإنجليزيين رغبتهما مؤخرًا في ضم لو سيلسو.

سقطة جديدة لسيرجيو راموس

أكدت تقارير صحفية إسبانية، أن سيرجيو راموس، مدافع ريال مدريد، ارتكب خطأ جسيما قبل مباراة أياكس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقالت صحيفة ماركا، إن راموس أدلى بتصريح كارثي عقب مباراة الذهاب أمام أياكس تسبب في معاقبته بالغياب لمدة مباراتين بدوري الأبطال، إلا أن هناك خطأ آخر لم يلاحظه أحد.

وأضافت الصحيفة أن راموس قال أثناء دعمه للميرنجي قبل لقاء أياكس: سأدعم الفريق من المدرجات مثل أي فرد من الألتراس.

وتابعت الصحيفة أن قائد ريال مدريد استخدم مصطلح ألتراس بدلا من أن يشبه نفسه بالجماهير.

وأككدت الصحيفة أن هذه الفئة من الجماهير منبوذة في عالم كرة القدم، ومازالت تسبب مشكلات حتى اليوم.

وواصلت الصحيفة الإسبانية أن ضرر الألتراس لا يقف عند مجرد شغب المدرجات، ولكن في بعض الحالات يظهرون كمجرمين.

واختتمت الصحيفة أن راموس لم يقصد ذكر ألتراس في تصريحاته، ولكن لا يجب التعامل مع الأمر بشكل طبيعي

بايرن ميونيخ يهدد صفقة برشلونة المنتظرة

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي بعد نهاية الموسم الجاري.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية ذكرت أن اهتمام بايرن ميونيخ بضم دي ليخت يُقلق نادي برشلونة الإسباني، حيث أبدى النادي الكتالوني رغبته مؤخرًا في التعاقد مع دي ليخت بعد نهاية الموسم الجاري.

ونجح دي ليخت مؤخرًا في لفت أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه مع نادي أياكس، كما ساهم كذلك في تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني.

ويأمل بايرن ميونيخ في تعزيز صفوفه الدفاعية في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد انتقادات عديدة تعرض لها الفريق البافاري في الموسم الجاري تحت قيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.

وكان نادي أتليتكو مدريد الإسباني دخل مؤخرًا في سباق التعاقد مع دي ليخت.