رياضة | بايرن ميونيخ يهدد صفقة برشلونة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يهدد صفقة برشلونة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي بعد نهاية الموسم الجاري.

وكانت صحيفة سبورت الكتالونية ذكرت أن اهتمام بايرن ميونيخ بضم دي ليخت يُقلق نادي برشلونة الإسباني، حيث أبدى النادي الكتالوني رغبته مؤخرًا في التعاقد مع دي ليخت بعد نهاية الموسم الجاري.

ونجح دي ليخت مؤخرًا في لفت أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه مع نادي أياكس، كما ساهم كذلك في تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني.

ويأمل بايرن ميونيخ في تعزيز صفوفه الدفاعية في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد انتقادات عديدة تعرض لها الفريق البافاري في الموسم الجاري تحت قيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.

وكان نادي أتليتكو مدريد الإسباني دخل مؤخرًا في سباق التعاقد مع دي ليخت.