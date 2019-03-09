رياضة | بايرن ميونيخ يهدد صفقة برشلونة المنتظرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بايرن ميونيخ يهدد صفقة برشلونة المنتظرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
أعلن نادي بايرن ميونيخ الألماني اهتمامه مؤخرًا بالتعاقد مع الهولندي ماتياس دي ليخت مدافع نادي أياكس أمستردام الهولندي بعد نهاية الموسم الجاري.
وكانت صحيفة سبورت الكتالونية ذكرت أن اهتمام بايرن ميونيخ بضم دي ليخت يُقلق نادي برشلونة الإسباني، حيث أبدى النادي الكتالوني رغبته مؤخرًا في التعاقد مع دي ليخت بعد نهاية الموسم الجاري.
ونجح دي ليخت مؤخرًا في لفت أنظار الأندية الأوروبية الكبرى بعد تألقه مع نادي أياكس، كما ساهم كذلك في تأهل فريقه لربع نهائي دوري أبطال أوروبا على حساب ريال مدريد الإسباني.
ويأمل بايرن ميونيخ في تعزيز صفوفه الدفاعية في فترة الانتقالات الصيفية، خاصة بعد انتقادات عديدة تعرض لها الفريق البافاري في الموسم الجاري تحت قيادة مدربه الكرواتي نيكو كوفاتش.
وكان نادي أتليتكو مدريد الإسباني دخل مؤخرًا في سباق التعاقد مع دي ليخت.
انتهاء خناقة سيرجيو راموس مع رئيس ريال مدريد
تصالح سيرجيو راموس قائد ريال مدريد الإسباني مع رئيس النادي فلورنتينو بيريز حسبما أفادت وسائل إعلام محلية.
وأكدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أن راموس وبيريز تحدثا معا الخميس بعد المواجهة التي شهدت تلاسنا بين الاثنين لتعد النمياه إلى مجاريها بين الشخصيتين المؤثريتين في ريال مدريد.
وذكرت الصحيفة أن رئيس النادي وقائد الفريق، مستعدان للجلوس معا والحديث بشكل إيجابي لتصحيح الأزمة في النادي.
وكان بيريز قد دخل في شجار لفظي حاد مع قائد الفريق الإسباني راموس، بعد الهزيمة الثقيلة أمام أياكس أمستردام الهولندي في دوري أبطال أوروبا، الثلاثاء، بنتيجة 1-4، التي أطاحت الفريق الملكي خارج البطولة.
وأمضى بيريز 15 دقيقة على الأقل داخل الغرفة، حيث اتهم اللاعبين بالتقصير، ووصل الأمر إلى حد استعمال كلمة مهينة في وصف موقفهم من النادي.
لكن راموس الذي غاب عن اللقاء بسبب الإيقاف لم يصمت طويلا ، وانفجر في وجه رئيس ناديه، حسب الصحف الإسبانية.
وقال قائد ريال مدريد إن "بيريز يتحمل النتائج الكارثية للفريق"، متهما إياه بـ"التخطيط الرديء، وقلة البصيرة".
سقطة جديدة لسيرجيو راموس
نجا سيرجيو راموس مدافع ريال مدريد الإسباني من تلقي انتقادات جديدة بسبب خطأ جسيم ارتكبه قبل مباراة أياكس، في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
وذكرت "ماركا" الإسبانية أن راموس أدلى بتصريح كارثي عقب مباراة الذهاب أمام أياكس تسبب في معاقبته بالغياب لمدة مباراتين بدوري الأبطال، إلا أن هناك خطأ آخر لم يلاحظه أحد حيث قال قبل لقاء أياكس: "سأدعم الفريق من المدرجات مثل أي فرد من الألتراس".
وأشارت الصحيفة إلى أن قائد ريال مدريد استخدم مصطلح "ألتراس" بدلاً من أن يشبه نفسه بالجماهير.
وأوضحت أن هذه الفئة من الجماهير منبوذة في عالم كرة القدم، ومازالت تسبب مشكلات حتى اليوم.
ونوهت الصحيفة الإسبانية إلى أن ضرر الألتراس لا يقف عند مجرد شغب المدرجات، ولكن في بعض الحالات يظهرون كمجرمين.
وأشارت تقارير إلى أن شخصًا كان على وشك الموت عقب اللقاء الأخير بين ريال بيتيس وريال مدريد، بسبب سلوك الألتراس، وإن تطور الأمر إلى الوفاة من المستحيل أن يتم التسامح مع هؤلاء.
وأنهت الصحيفة تقريرها، بأن راموس لم يقصد ذكر "ألتراس" في تصريحاته، ولكن لا يجب التعامل مع الأمر بشكل طبيعي
دعوى قضائية ضد ريال مدريد
قرر جولين لوبيتيجي المدير الفني السابق لريال مدريد الإسباتي مقاضاة النادي من أجل حصول على تعويض عقب إقالته المفاجئة في أكتوبر الماضي.
أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن لوبيتيجي قرر اللجوء للمحكمة ورفع دعوى قضائية ضد ريال مدريد من أجل الحصول على تعويض يبلغ 28 مليون يورو، وهي القيمة الكاملة لعقد المدرب الإسباني، الذي كان يمتد إلى 3 سنوات بداية من الصيف الماضي.
وأشار لوبيتيجي في تصريحات إذاعية نقلتها الصحيفة إلى أنه لا يحمل أي ضغينة تجاه رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، رغم أنه لم يبلغه بقرار الإقالة، كما أنهما لم يتحدثا بعد هذا القرار.
جدير بالذكر أن لوبيتيجي تعرض للإقالة أيضا من تدريب المنتخب الإسباني قبل ساعات من انطلاق كأس العالم بروسيا، بسبب إعلان تعاقده مع ريال مدريد.
زيدان يفتح الباب أمام ريال مدريد
كشف رامون كالديرون رئيس ريال مدريد الإسباني سابقًا عن إمكانية عودة الفرنسي زين الدين زيدان إلى تدريب الفريق الملكي مجددا بنهاية الموسم الحالي.
وقال كالديرون لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية: "أعلن أن الرئيس فلورنتينو بيريز تواصل مع زيدان عقب الخروج من دوري الأبطال أمام أياكس، وقال الفرنسي ليس الآن لكنه فتح الباب لإمكانية العودة مجددا لتدريب النادي في يونيو".
وتولى كالديرون رئاسة ريال مدريد في الفترة بين 2006 و2009 ورفض فكرة عودة البرتغالي جوزيه مورينيو إلى تدريب الفريق.
عقوبات على "نيمار" بعد وداع دوري أبطال أوروبا
بات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا، مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي مهددًا بعقوبات قاسية بعدما انفجر بتصريحات غاضبة تجاه طاقم تحكيم تقنية الفيديو لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي التي انتهت بتأهل الشياطين الحمر إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا بالفوز بنتيجة 3/1 على ملعب حديقة الأمراء.
ونشر نيمار صورة عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام" لزميله برسنيل كيمبيمبي وهو يتصدى لتسديدة ديوجو دالوت وهي اللقطة التي احتسبها الحكم ركلة جزاء بعد اللجوء لتقنية الفيديو، ليسجل منها ماركوس راشفورد هدف التأهل في الوقت القاتل.
وعلق نيمار على الصورة: "من العار أن نضع 4 أشخاص لا يفهمون شيئا في كرة القدم لمتابعة الإعادة بالتصوير البطيء أمام شاشات التليفزيون"، وتساءل نيمار: "أين يضع اللاعب يده، في مكان آخر؟".
وغاب نيمار عن اللقاء، وتابعه من مدرجات المقصورة الرئيسية، وذلك في ظل تعافيه من إصابة في كاحل القدم اليمنى.
وذكرت صحيفة "سبورت" الكتالونية أن نيمار مهدد بالإيقاف لمدة مباراتين أو 3 لقاءات من النسخة المقبلة من دوري أبطال أوروبا بسبب تصريحاته المسيئة للحكام، وفقا للوائح البطولة إذا رأى مسؤولو "يويفا" أن هذه التصريحات سلوك غير رياضي.
وهو نفس الأمر، الذي حدث مع الإيفواري سيرجي أورييه، لاعب توتنهام الحالي عندما كان لاعبا في سان جيرمان، بعد طرد زلاتان إبراهيموفيتش في المباراة التي أسفرت عن خروج بطل الدوري الفرنسي أمام تشيلسي في عام 2015.
ويعمل حاليا "يويفا" بالتعاون مع الاتحاد الدولي للعبة "فيفا" على تشديد العقوبات تجاه الإساءات ضد حكام كرة القدم من أجل الحد من هذه الظاهرة، وهو نفس الأمر، الذي يدرس الاتحاد الإسباني لتطبيقه أيضا.