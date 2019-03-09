رياضة | الأهلي يجهز الجوكر وصالح جمعة لحسم الدوري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأهلي يجهز الجوكر وصالح جمعة لحسم الدوري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف مصدر داخل الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى أن المدير الفنى يقوم خلال الفترة الحالية بتجهيز أحمد فتحى وصالح جمعة لبحث إمكانية استخدامهما فى منطقة منتصف الملعب المدافع خلال التدريبات القادمة لتجهيز خيارات جديدة فى هذه المنطقة بعد الغيابات الكثيرة الذى ضربتها سواء بالإصابات لعمرو السولية أو حمدى فتحى أو حسام عاشور لاعبى الفريق أو لإيقاف كريم نيدفيد بسبب الحصول على الإنذار الثالث أمام بتروجت والذى يمنعه عن المشاركة فى مباراة القمة أمام الزمالك فى نهاية شهر مارس الجاري.

الأمر الذى جعل الجهاز الفنى يسارع بإيجاد الحلول لهذا المركز خاصة مع اقتراب مواجهة فيتا كلوب الكونغولى ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات لبطولة دورى أبطال إفريقيا 2019 وشبيبة الساورة الجزائرى فى الجولة الأخيرة من دور المجموعات الإفريقى خاصة أن الأهلى يكمل فى رحلته الإفريقية بعد الانتهاء من مواجهة بتروجت لحسم التأهل للدور المقبل وهو فى صدارة مجموعته الأمر الذى يجعل لاسارتى يقوم بعلاج نقص منتصف الملعب للمواجهات الإفريقية التى لا تقل أى أهمية عن مباراة القمة.

ويعقد لاسارتى جلسات خلال الفترة الحالية مع صالح جمعة وأحمد فتحى للتحدث معهما عن طلب بعد المهام الفنية الذى يريد تنفيذها فى التدريبات لكى يحكم على إمكانية استخدام أى منهما فى حالة عدم عودة أى من المصابين قبل المباراتين الإفريقيتين.

ويتأهب الأهلى خلال هذه الفترة لمواجهة الزمالك فى مباراة القمة بعد انتهاء فترة الأجندة الدولية وعودة جميع لاعبيه المنضمين للمنتخب وفى هذه الفترة يبدأ لاسارتى فى حسم اوراقه لمواجهة القمة الذى ستحسم بشكل كبير المنافسة على بطولة الدورى

وفى سياق متصل وعد سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلى الفريق بالتواصل مع الإدارة ورصد مكافآت استثنائية فى حالة التأهل فى صدارة المجموعة للدور المقبل من دورى أبطال إفريقيا أو الفوز على الزمالك والاقتراب من تصدر جدول الدورى وذلك لخلق دوافع أكبر فى نفوس لاعبى الفريق الأحمر.