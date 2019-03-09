انت الان تتابع جوارديولا: مانشستر سيتي بعيد للغاية عن برشلونة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

تحرير:خالد الفوي ٠٩ مارس ٢٠١٩ - ٠٩:٢٠ ص

بيب جوارديولا

أكد المدرب الإسباني بيب جوارديولا، أن فريقه مانشستر سيتي إتخذ خطوات صغيرة نحو امتلاك إرث كروي مميز، ولكنه لا يزال بعيدًا عن فريقه السابق برشلونة، ويمر مانشستر سيتي بفترة جيدة في الوقت الحالي، حيث يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الذي توج به الموسم الماضي، ولا يزال ينافس على 4 أصعدة، وينظر إلى السيتي من البعض باعتباره الفريق الأفضل في العالم، وقال بيب: "أعتد أنه في العقد الأخير، أكثر الفرق التي تطورت ابتعدت بخطوة عن الآخرين هو مانشستر سيتي، ولا أتحدث هنا عن فترتي فقط، بل آخر 10 سنوات".

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وأضاف: "أن تتم مقارنتنا ببرشلونة، فالأمر بعيد للغاية من المنظور التاريخي والإرث الكروي والعديد من الأمور الأخرى، نحن تاريخنا الحالي هو 10 سنوات مع تلك الإدارة، ولكننا نتحسن كل موسم، ونتخذ خطوات للأمام كل عام، وهذا هو الأهم". وتابع: "جمعنا الموسم الماضي 100 نقطة وقاتلنا على جميع الألقاب، وهذا الموسم