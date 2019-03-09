أحداث الجمعة الرياضي.. تعيين وخطف وتأهل ووداع

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قرر الزمالك تعيين محمد حلمي مشرفًا عامًّا على قطاع الناشئين.. وواصل الإسماعيلي السقوط إفريقيا وودع دوري الأبطال.. وقاد «ميدو» الوحدة لخطف نقطة ثمينة من الهلال

كان يوم أمس الجمعة، مليئا بالأحداث المثيرة التي هزت الساحة الرياضية، بعضها منتظر وآخر متوقع، ومنها ما جاء بشكل مفاجئ، من بينها قرار مجلس إدارة الزمالك بتعيين محمد حلمي مشرفًا عاما على قطاع الناشئين، وواصل الإسماعيلي السقوط إفريقيا وودع دوري الأبطال، وقاد أحمد حسام «ميدو» الوحدة لخطف نقطة ثمينة من الهلال بالدوري السعودي، وتغلب المنتخب الأوليمبي على مالاوي وديا، بينما تأهل الترجي التونسي لربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على حوريا، وأعلن نادي روما رسميا تعيين رانييري مديرًا فنيا للفريق خلفًا لدي فرانشيسكو، وفيما لي نستعرض أبرز تلك الأحداث.

محمد حلمي مشرفًا على قطاع الناشئين بالزمالك قرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين محمد حلمي مشرفًا عاما على قطاع الناشئين بالنادي، بدلًا من غانم سلطان، والذى تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية، كما قرر المجلس أيضًا تعيين حسين عبد اللطيف، نائبًا للمشرف العام على قطاع الناشئين بالنادي، ووافق المجلس، على

محمد حلمي مشرفًا على قطاع الناشئين بالزمالك

قرر مجلس إدارة الزمالك، تعيين محمد حلمي مشرفًا عاما على قطاع الناشئين بالنادي، بدلًا من غانم سلطان، والذى تم تعيينه مسئولا عن رئاسة اللجنة الفنية، كما قرر المجلس أيضًا تعيين حسين عبد اللطيف، نائبًا للمشرف العام على قطاع الناشئين بالنادي، ووافق المجلس، على تعيين أحمد عبد الحليم، رئيس اللجنة الفنية لاكتشاف المواهب.

وحرص رئيس الزمالك، على الاجتماع بالثلاثي محمد حلمي وحسين عبد اللطيف وأحمد عبد الحليم، بمقر مكتبه بالنادي في حضور المستشار أحمد جلال إبراهيم نائب رئيس النادي وإسماعيل يوسف عضو مجلس الإدارة، وتمنى لهم التوفيق في المهمة المسندة لهم، وأنهم من أبناء النادي المخلصين، ووجه المجلس الشكر لغانم سلطان على دوره خلال الفترة الماضية.

الإسماعيلي يواصل السقوط إفريقيا ويودع دوري الأبطال



ودع فريق الإسماعيلي بطولة دوري أبطال إفريقيا، بعدما تعادل مع مازيمبي الكونغولي، بهدف لمثله، في المباراة التي جمعتهما على ملعب استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، افتتح مازيمبي التسجيل عن طريق ميشاك إيليا، قبل أن يتعادل عبد الرحمن مجدي للإسماعيلي، ليودع الدراويش رسميا بعدما تذيل جدول ترتيب المجموعة الثالثة بنقطتين من تعادلين عقب فشله في تحقيق أي انتصار في 5 مباريات، في المقابل ارتفع رصيد مازيمبي إلى 8 نقاط في المركز الثاني.

«ميدو» يقود الوحدة لخطف نقطة ثمينة من الهلال بالدوري السعودي



عاد فريق الوحدة بقيادة المصري أحمد حسام ميدو، بنقطة ثمينة، من محيط الرعب، بعدما حقق تعادلًا ثمينًا، مع نظيره الهلال، في المباراة التي جمعتهما، على ملعب استاد جامعة الملك سعود، ضمن مواجهات الجولة الثالثة والعشرين من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان "الدوري السعودي للمحترفين".

تقدم إدواردو لأصحاب الأرض، وأدرك عسيري هدف التعادل للضيوف، ليرفع الهلال رصيده إلى 56 نقطة، ويواصل تصدره جدول الترتيب، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 36 نقطة وظل في المركز السادس، وغاب عن الوحدة الحارس المصري محمد عواد، وكابونجو كاسونجو للإصابة.

المنتخب الأوليمبي يفوز على مالاوي وديا



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فاز المنتخب الأوليمبي على نظيره مالاوي بهدفين دون رد، فى اللقاء الودي الذي جمعهما باستاد بتروسبورت فى إطار استعداداته لتصفيات إفريقيا التي تستضيفها مصر في نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية طوكيو 2020.

أحرز هدفي منتخب مصر أسامة جلال من ضربة جزاء فى الدقيقة 45 من الشوط الأول، وأضاف يوسف الجوهري الهدف الثاني فى الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني من اللقاء.



المباراة غلب عليها الطابع الحماسي خاصة من لاعبي المنتخب الأوليمبي الذين حاولوا لفت الأنظار لهم، في ظل غياب لاعبي الأهلي والزمالك والإسماعيلي، لظروف انشغال الأندية بالمشاركة في البطولات الإفريقية.

الترجي يتأهل لربع نهائي دوري الأبطال بالفوز على حوريا



تأهل فريق الترجي التونسي، إلى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، بعدما حقق الفوز على نظيره، حوريا كوناكري الغيني، بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعتهما، على الملعب الأوليمبي برادس، ضمن مواجهات الجولة الخامسة من دور المجموعات للبطولة الإفريقية، أحرز حامد أسوكو مدافع حوريا، هدف التقدم لأصحاب الأرض، بالخطأ في مرماه، وأضاف فرانك كوم الهدف الثاني، ليؤكد حامل اللقب، صدارة المجموعة، بعدما أصبح الفارق مع حوريا صاحب المركز الثاني 4 نقاط قبل جولة واحدة من ختام دور المجموعات.

وفي إطار نفس المجموعة، تعادل أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي على ملعبه ووسط جماهيره أمام بلاتينيوم الزمبابوي بهدفين لكل فريق، حيث أحرز نيفر نيجيري هدف التقدم للضيوف، قبل أن يضيف زميله رانسوم بافاري، الهدف الثاني، وسجل ثيمبينكوسي لوتش هدف تقليص الفارق لأصحاب الأرض، وأدرك أوجوستين مولينجا، هدف التعادل.

بهذه النتائج، أصبح ترتيب المجموعة في نهاية الجولة الخامسة، الترجي في المركز الأول بـ11 نقطة، ثم حوريا 7 نقاط، وأورلاندو 6 نقاط، وبلاتينيوم بنقطتين.

رسميا.. رانييري مديرا فنيا لروما الإيطالي



أعلن نادي روما الإيطالي في بيان رسمي عبر موقعه الإلكتروني عن تعيين الإيطالي المخضرم كلاوديو رانييري مديرا فنيا للفريق، خلفًا لإيزيبيو دي فرانشيسكو الذي تمت إقالته أمس الخميس، عقب خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا، بالسقوط أمام بورتو البرتغالي، في دور الستة عشر، وذكر النادي في البيان الذي نشره، أن العقد الموقع مع رانييري يمتد حتى 30 يونيو من عام 2019 الجاري، وأن المدير الفني الإيطالي سيتولى المهمة مباشرة، حيث سيقود الفريق في مواجهته أمام إمبولي مساء الإثنين المقبل ضمن منافسات دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وتحدث رانييري بعد توقيع العقود، لموقع روما الرسمي قائلا: "أنا سعيد للغاية للعودة من جديد لمنزلي.. عندما تتلقى اتصالا من روما، لا يمكنك الرفض أبدا".

وكشف رئيس نادي روما، عن اختيار رانييري قائلًا: "هدفنا هذا الموسم هو إنهاء الدوري في أعلى مركز ممكن للتأهل لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، ومن هنا قررنا التعاقد مع مدرب يفهم جيدا بيئة النادي ويعرفها.. رانييري قادر على تحفيز اللاعبين وتحقيق أهدافنا. أهلا بك رانييري".

وتولى رانييري مسؤولية قيادة روما في ولاية سابقة في الفترة ما بين 2009 و2011، وخاض معهم 84 مباراة، حقق الفوز في 47 وخسر 21 مرة وتعادل في 16 مواجهة.

ويحتل فريق روما المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 44 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن فريق إنتر ميلان الذي يحتل المركز الرابع.