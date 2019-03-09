السيتي يستهدف الحفاظ على الصدارة قبل التوقف الدولي

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بعد أن استعاد مانشستر سيتي صدارة الدوري الإنجليزي الأسبوع الماضي من ليفربول، يأمل رجال الفريق في الخروج بالنقاط الثلاث أمام واتفورد للحفاظ على الصدارة قبل التوقف الدولي

يستقبل مانشستر سيتي اليوم السبت في تمام الساعة 7:30 مساء نظيره واتفورد على ملعب الاتحاد، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 30 من الدوري الإنجليزي "بريميرليج" لموسم 2018- 2019، ويحتل مانشستر سيتي بقيادة مدربه الإسباني بيب جوارديولا صدارة جدول الترتيب برصيد 71 نقطة جمعها الفريق من خلال الفوز في 32 لقاء والتعادل في مواجهتين وخسارة 4 مباريات، في الوقت الذي يوجد فيه واتفورد بقيادة مدربه خافيير جارسيا في المركز الثامن برصيد 43 نقطة جمعها من خلال الفوز في 12 مباراة والتعادل في 7 لقاءات والهزيمة في 10 مواجهات أخرى.

المواجهات المباشرة لم يسبق أن خسر مانشستر سيتي أي مباراة في البريميرليج أمام واتفورد من قبل، محققًا الانتصار في 7 لقاءات والتعادل في مواجهتين، بل وحقق السيتي الفوز في آخر 7 مباريات بمجموع اللقاءات 22-3. وفي جميع المسابقات، خسر واتفورد آخر 9 مواجهات أمام مانشستر سيتي، ولم يحقق الانتصار في آخر 14 مواجهة



لم يسبق أن خسر مانشستر سيتي أي مباراة في البريميرليج أمام واتفورد من قبل، محققًا الانتصار في 7 لقاءات والتعادل في مواجهتين، بل وحقق السيتي الفوز في آخر 7 مباريات بمجموع اللقاءات 22-3. المواجهات المباشرةلم يسبق أن خسر مانشستر سيتي أي مباراة في البريميرليج أمام واتفورد من قبل، محققًا الانتصار في 7 لقاءات والتعادل في مواجهتين، بل وحقق السيتي الفوز في آخر 7 مباريات بمجموع اللقاءات 22-3. وفي جميع المسابقات، خسر واتفورد آخر 9 مواجهات أمام مانشستر سيتي، ولم يحقق الانتصار في آخر 14 مواجهة منذ الفوز بهدف نظيف على ملعبه في عام 1989، عندما وجد الفريقان في دوري الدرجة الثانية. مانشستر سيتي

حقق مانشستر سيتي الانتصار في 9 مباريات من آخر 10 لقاءات خاضها في الدوري، ومن بينها الفوز في آخر 5 مباريات على التوالي. مانشستر سيتيحقق مانشستر سيتي الانتصار في 9 مباريات من آخر 10 لقاءات خاضها في الدوري، ومن بينها الفوز في آخر 5 مباريات على التوالي. وحافظ مانشستر سيتي على نظافة شباكه في 4 مباريات متتالية و6 مبايات من آخر 8 لقاءات خاضها في الدوري. وحصد مانشستر سيتي 42 نقطة من أصل 45 نقطة ممكنة من المباريات التي خاضها على ملعبه هذا الموسم، وكان التعثر الوحيد الخسارة أمام كريستال بالاس في شهر ديسمبر الماضي. وسجل النجم الأرجنتيني سيرجيو أجويرو 10 أهداف في 6 مواجهات سابقة أمام واتفورد ومن بينها اثنان هاتريك. Advertisements وفي آخر 24 مباراة لعبها أجويرو أساسي في الدوري على ملعب الاتحاد، حقق مانشستر سيتي الانتصار في كل المباريات وسجل النجم الأرجنتيني في تلك المباريات 30 هدفًا. وسجل النجم الجزائري رياض محرز هدفًا في جميع مبارياته الست السابقة أمام واتفورد في الدوري.

واتفورد

حقق واتفورد الانتصار في 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها في الدوري، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها الفريق في المباريات الـ15 التي سبقت تلك اللقاءات الأربعة. واتفوردحقق واتفورد الانتصار في 3 مباريات من آخر 4 لقاءات خاضها في الدوري، وهو نفس عدد الانتصارات التي حققها الفريق في المباريات الـ15 التي سبقت تلك اللقاءات الأربعة. وفي حال نجح واتفورد في تحقيق الفوز اليوم، فسيكون الانتصار رقم 13 للفريق في الدوري، وهو أكبر عدد من الانتصارات يحققه واتفورد في الدوري منذ موسم 1986- 1987 عندما فاز في 18 مباراة. وخسر واتفورد 12 مباراة متتالية خارج ميدانه أمام الستة الكبار، منذ التغلب على أرسنال على ملعب الإمارات بنتيجة 2-1 في شهر يناير من عام 2017. كما خسر واتفورد آخر 9 مباريات خاضها أمام فرق توجد يوم المباراة في صدارة جدول الترتيب، واستقبلت شباكه في تلك اللقاءات 26 هدفًا. ويعول واتفورد في مباراة اليوم على لاعبه تروي ديني والذي سجل 5 أهداف وصنع 3 أهداف أخرى في 9 مباريات خاضها في عام 2019، بعدما سجل 6 أهداف وصنع هدفين في 33 مباراة خاضها في عام 2018. تصريحات المدربين

بيب جوارديولا: "هذه واحدة من أصعب اللقاءات التي نستعد لخوضها في آخر 9 مباريات، فواتفورد يملك القوة البدنية والجودة في موقف واحد لواحد، كما يتميزون في الكرات الهوائية ويتميزون أيضًا بالتنظيم، هذه آخر مباراة قبل أن يتوقف الدوري لمدة 21 يومًا، وبالتالي من المهم الاستفادة من عنصر الأرض والجمهور في الخروج بالنقاط الثلاث". تصريحات المدربين"هذه واحدة من أصعب اللقاءات التي نستعد لخوضها في آخر 9 مباريات، فواتفورد يملك القوة البدنية والجودة في موقف واحد لواحد، كما يتميزون في الكرات الهوائية ويتميزون أيضًا بالتنظيم، هذه آخر مباراة قبل أن يتوقف الدوري لمدة 21 يومًا، وبالتالي من المهم الاستفادة من عنصر الأرض والجمهور في الخروج بالنقاط الثلاث". خافي جارسيا: "يملك مانشستر سيتي لاعبين يتميزون بالجودة العالية، ويملكون قائمة كبيرة من اللاعبين، وبالتالي علينا تقديم عمل كبير على الصعيد الدفاعي، سنمتلك استحواذًا للكرة أقل منهم بكل تأكيد، وعلينا استغلال الوقت القليل الذي سنمتلك فيه الكرة في خلق فرص للتسجيل، وإذا قدمنا عملًا دفاعيا كبيرًا، ستكون أمامنا فرصة الخروج بنتيجة إيجابية".

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