شكرا لقرائتكم خبر عن مرتضى منصور: الزمالك يطير للجزائر عقب مباراة جورماهيا.. نعتبر لقاء المقاولون مؤجلًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

قال مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، إن الفريق الأول لكرة القدم سينهي مباراته مع جورماهيا الكيني، والمقررة الأحد في برج العرب، ضمن منافسات الكأس الكونفيدرالية، ويتوجه بعدها إلى الجزائر استعدادًا لمواجهة نصر حسين داي، في ختام دور المجموعات، في إشارة إلى أن الفريق لن يخوض مباراة المقاولون العرب في الدوري.

وأضاف «منصور»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الزمالك اليوم»، مساء الجمعة، على قناة «المحور»: «الفريق سينهي مباراته مع جورماهيا ثم يسافر إلى الجزائر لخوض لقاء نصر حسين داي، وأعتبر مباراة المقاولون العرب مؤجلة لأنني لن أرهق اللاعبين».

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وأكد: «إدارة نادي المقاولون العرب لن ترفض تأجيل المباراة وذلك من أجل مصلحة الزمالك».

وتابع: «من يحب البلد يجب أن يحب مصلحة الأهلي والزمالك معًا وليس فريق واحد فقط».

وكانت لجنة المسابقات أعلنت الأسبوع الماضي تأجيل مباراة الزمالك والمقاولون لمدة 24 ساعة، لتقام الخميس المقبل.

ويسعى الزمالك للتأهل إلى دور الثمانية في الكأس الكونفيدرالية، حيث يحتل المركز الثالث في المجموعة الرابعة بـ5 نقاط، فيما يتصدر نصر حسين داي المجموعة بـ7 نقاط، ويأتي جورماهيا في المركز الثاني بـ6 نقاط، ويتذيل بيترو أتلتيكو المجموعة بـ4 نقاط.