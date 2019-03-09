شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير: ميدو أثبت أنه مدرب من العيار الثقيل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أشاد أحمد شوبير، نائب رئيس اتحاد الكرة، بالمدرب أحمد حسام ميدو، عقب المستويات والنتائج المميزة التي يقدمها فريقه الوحدة، خلال منافسات الدوري السعودي.

واقتنص الوحدة بقيادة «ميدو» تعادلًا ثمينًا أمام الهلال، أمس الجمعة، بهدف لمثله، ضمن مباريات الأسبوع الـ23 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وكتب «شوبير»، عبر حسابه بموقع «تويتر»: «عندما أتيحت الفرصه كامله لميدو وحصل على الامكانيات التي يتمناها واثبت انه مدرب من العيار الثقيل مبروك ياميدو».

ورفع الوحدة رصيده بهذا التعادل إلى 36 نقطة، ويحتل المركز السادس في ترتيب جدول الدوري.