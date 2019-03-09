تعرف على موعد لقاء الأهلي وفيتا كلوب.. والقناة الناقلة

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لملاقاة نظيره فيتا كلوب الكونغولي، اليوم السبت، ضمن مباريات الجولة الـ5 بدور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا. تنطلق المباراة في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة، وتنقلها قناة «beIN SPORTS HD 1». الأهلي يحتل صدارة المجموعة الرابعة بـ7 نقاط، فيما يحتل سيمبا التنزاني المركز الثاني بـ6 نقاط، ويأتي شبيبة الساورة الجزائري في المركز الثالث بـ3 نقاط، بينما يتذيل فيتا كلوب المجموعة بـ4 نقاط.

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