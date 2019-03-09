وأعلن يواكيم لوف، مدرب منتخب ألمانيا، الأسبوع الماضي، استبعاد الثلاثي، ماتس هوميلز، جيروم بواتينج وتوماس مولر، من قائمة المانشافت، خلال الفترة المقبلة.
وتحدث الدولي النمساوي دافيد ألابا لصحيفة "بيلد" الألمانية، عن قرار لوف، حيث قال: "بالنسبة لي ولكثيرين منا، هذا القرار كان مفاجأة كبيرة".وأضاف: "إنه قرار صعب بكل تأكيد، باعتبار ما فعله الثلاثي للمنتخب الألماني على مدار سنوات مضت، لهذا لم يكن الأمر مثاليًا بشكل عام".
وأردف: "في عمر 29 و30 عامًا، تكون في أفضل فترة بمسيرتك، كما أنهم حققوا الكثير من الإنجازات مع البايرن".
وأكد ألابا أن الفريق البافاري يمتلك حاليًا أفضل 3 مدافعين في ألمانيا، في إشارة لهوميلز وبواتينج، بالإضافة لنيكلاس سولي، مضيفًا: "كما أن مولر يظهر دومًا أنه واحد من أفضل اللاعبين في العالم".
كانت هذه تفاصيل خبر فرمان لوف يستبعد ثلاثي نجوم بايرن ميونخ من المنتخب الألماني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.