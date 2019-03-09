التشكيل المتوقع للنادي الأهلي أمام فيتا كلوب

استقر مارتن لاسارتي، المدير الفني للأهلي، على التشكيل الأقرب للأحمر، في لقاء فيتا كلوب الكونغولي بالجولة الخامسة من منافسات دوري أبطال أفريقيا، اليوم، غلى ملعب الشهداء بالكونغو.

ومن المتوقع أن يضم تشكيل الأهلي، محمد الشناوي في حراسة المرمى، وأيمن أشرف وسعد سمير وعلي معلول ومحمد هاني في خط الدفاع، وعمرو السولية وكريم نيدفيد، وناصر ماهر في وسط الملعب، وجونيور أجاي ومروان محسن ورمضان صبحي أو حسين الشحات في الهجوم.

ويحتل الأهلي المركز الأول بالمجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، ويحتاج للخروج بنتيجة إيجابية من أجل الحفاظ على حظوظه في التأهل في ظل تقارب النقاط بين رباعي المجموعة، حيث يحل سيمبا التنزاني في المركز الثاني برصيد 6 نقاط خلف الأهلي يليه شبيبة الساورة ب5 نقاط وفيتا كلوب رابعا برصيد 4 نقاط.