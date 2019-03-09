سيميوني: لم أفاجأ بخروج الريال وسان جيرمان

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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أكد المدير الفني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني لكرة القدم، الأرجنتيني دييجو سيميوني أنه لم يفاجأ بخروج ريال مدريد وباريس سان جيرمان من منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا، معللا ذلك بأن من يتابع كرة القدم بشكل مكثف يدرك الصعوبات التي تكتنف كل المباريات في البطولة الأوروبية.

وقال سيميوني في المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس على هامش مباراة أتلتيكو مدريد أمام ليجانيس في الدوري الإسباني «الليجا» المقررة اليوم «لم أفاجأ، لأن الفرق تطورت وهناك منافسة كبيرة، من فوجئوا هم من لا يتابعون كرة القدم كثيرا، نحن من نرى كرة القدم كثيرا ندرك الصعوبات الموجودة في كل المباريات».

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وأشار المدرب الأرجنتيني إلى أن الأدوار الإقصائية دائما ما تكون أجواؤها مفعمة بالتوتر، وأن المواجهة تكون مقسمة على مباراتين، وأن الفريق الذي يتمكن من اللعب بشكل أفضل في كلا اللقاءين ستكون له الأفضلية.

ورفض سيميوني الإدلاء برأيه عن الموقف الصعب الذي يمر به مواطنه المدير الفني لريال مدريد، سانتياجو سولاري، حيث قال «قد نتحدث سويا يوما ما، ولكن الإدلاء برأي عنه الآن سيكون أمرا غير عادل».

وتحدث المدرب المخضرم عن مباراة العودة لدور الـ16 لدوري أبطال أوروبا التي يلتقي خلالها فريقه مع يوفنتوس الإيطالي، وأوضح قائلا «موقف الفريقين واحد، علينا أن نستمر في المنافسة كما هي العادة دائما، سندفع أمام ليجايس باللاعبين الذين نعتقد أنهم سيشاركون أمام يوفنتوس».