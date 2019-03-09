هوفنهايم يفتقد جهود ديميرباي

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - فرانكفورت
قال المدير الفني لفريق هوفنهايم جوليان ناجلزمان أمس، إن الفريق سيفتقد جهود لاعب خط الوسط كريم ديميرباي في المباراة المقررة أمام نورنبرج غدا ضمن منافسات الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليجا).
وتعرض ديميرباي لإصابة في الساق (عضلة السمانة) خلال مشاركته في المباراة التي خسرها هوفنهايم أمام آينتراخت فرانكفورت 2 - 3 مطلع هذا الأسبوع.
كذلك يغيب دينيس جايجر عن الفريق حيث لا يزال يتعافى من عملية جراحية، بينما يغيب المدافع كاسيم نوهو بسبب الإيقاف.
ويحتل هوفنهايم المركز التاسع في البوندسليجا بفارق 5 نقاط خلف آخر المراكز المؤهلة للمشاركة الأوروبية في الموسم المقبل.
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