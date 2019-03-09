روما يستغني عن مونشي ويلحقه بإيزيبيو

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ _ روما

فك روما الإيطالي أمس ارتباطه مع المدير الرياضي رومان مونشي، بعد يوم من إعلان النادي إقالة المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم إيزيبيو دي فرانشيكسو.

وأعلن النادي أن الإيطالي فريدريك ماساسار، الذي كان بالفعل جزءا في إدارة روما وتولى منصب المدير الرياضي في الفترة من 2016 حتى 2017 سيحصل على منصب مونشي.

وانتقل مونشي إلى روما في 2017 من أشبيلية الإسباني، الذي ساعده للفوز بلقبين لكأس إسبانيا و5 ألقاب في الدوري الأوروبي بعدما قضى 17 عاما بالنادي.

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وخسر دي فرانشيسكو منصبه عقب خروج روما يوم الأربعاء الماضي من دوري أبطال أوروبا أمام بورتو، والتي جاءت بعد الخسارة صفر /‏‏ 3 أمام لاتسيو يوم السبت الماضي في الدوري الإيطالي.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية، من بينها وكالة الأنباء (أنسا)، بأن المدرب كلاوديو رانييري وصل إلى روما أمس، ومن المنتظر أن يتولى تدريب روما لنهاية الموسم.

وقاد رانييري (67 عاما)، الفريق خلال الفترة من 2009 وحتى 2011، كما استطاع أن يقود ليستر سيتي للتويج بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز في 2016.

وكان رانييري أقيل أخيرا من تدريب فولهام الإنجليزي.