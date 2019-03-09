هل تسمح الكويت باستقبال مشجعين إسرائيليين؟

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل عبدالله الفراج _ الرياض

حث رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم حكومة بلاده بأخذ التدابير والاستعدادات المبكرة والتامة وتهيئة الظروف الملائمة، تأهبا للقرار المهم المتوقع صدوره في 15 مارس الحالي خلال اجتماع مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» بمدينة ميامي، والذي قد يتضمن الإعلان رسميا عن زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم 2022 في قطر إلى 48 منتخبا بدلا عن 32، وبالتالي السماح لبعض الدول من بينها الكويت باستضافة بعض المباريات أو المجموعات.

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وجاءت مطالبة الغانم عبر تغريدة له على حسابه الشخصي في تويتر بعد ظهور أنباء أشارت إلى وضع دولة الكويت وسلطنة عمان لاستضافة بعض مباريات المونديال لعدم قدرة قطر على استضافة أكثر من 32 منتخبا، إلا أن عوائق تنظيمية عدة تواجه الكويت حال اختيارها للمشاركة في استضافة العرس العالمي، تأتي في مقدمتها صعوبة دخول المشجعين الإسرائيليين، والسماح بالمشروبات الكحولية.

كما ستكون الكويت حال موافقتها على المشاركة في التنظيم، أمام ضرورة تشييد ما لا يقل عن 4 ملاعب على الأقل خلال فترة زمنية لا تصل إلى 20 شهرا، بسعة 30 ألف مشجع، وبتكلفة متوقعة بنحو 20 مليون دينار كويتي.

يذكر أن قرار اعتماد مشاركة الكويت وعمان في تنظيم كأس العالم 2022 سيمنحهما حق المشاركة في البطولة.