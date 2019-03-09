مئوي السومة يعيد الأهلي للانتصارات المحلية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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توج المهاجم السوري عمر السومة تألقه الأخير بقيادة فريقه إلى فوز صعب على مضيفه القادسية 2-1 في اللقاء الذي جرى بملعب مدينة الأمير سعود بن جلوي الرياضية في الراكة ضمن مواجهات الجولة الـ23.

وكانت المباراة في طريقها إلى التعادل 1-1، إلا أن السومة رجح كفة الأهلي بهدف رأسي قاتل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع (90+5).

وحمل هدف السومة الرقم 100 في مباراته رقم 102 في دوري المحترفين.

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وتقدم القادسية أولا من ضربة ثابتة نفذها البرازيلي بيسمارك فيريرا في الدقيقة الـ31، غالطت الحارس العائد إلى الخشبات الثلاث بعد فترة غياب طويلة، ياسر المسيليم.

ونجح البرازيلي أدريلان سانتوس في إدراك التعادل للأهلي بضربة رأسية في الدقيقة الـ37.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة الـ40 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد القادسية عند 24 نقطة في المركز الـ11 موقتا، حيث إنه مهدد بفقدان مركزه لمصلحة الحزم حال فوزه على ضيفه أحد اليوم، وبالتالي تراجعه إلى المركز الـ12.

وغاب الأهلي عن الاحتفال بالفوز في الدوري منذ الجولة الـ19 التي شهدت فوزه على الحزم 4-2، حيث خسر بعدها أمام النصر 1-2 في الجولة الـ20، ثم أمام الفتح بذات النتيجة في الجولة الـ21، فيما تعادل مع الاتحاد 1-1 في الجولة الـ22 الماضية.

أما القادسية الذي استمر في دائرة المهددين بالهبوط إلى دوري الدرجة الأولى، فيعود آخر فوز له إلى الجولة الـ18، عندما تغلب على الفيحاء 2-0.