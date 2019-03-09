برشلونة يكرم أول عضوة بمجلس إدارته

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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عرض برشلونة الإسباني الليلة قبل الماضية فيلما وثائقيا لتكريم آنا ماريا مارتينيز ساجي، وهي أول أمرأة فازت بعضوية مجلس إدارته.

وحمل الفيلم الوثائقي اسم «لا ساجي إحدى رواد برشلونة»، وهو إنتاج مشترك بين شبكة «تي في 3» التليفزيونية ونادي برشلونة.

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وحضر عرض الفيلم نائب رئيس برشلونة، خوردي كاردونير، بالإضافة إلى قيادات أخرى بالنادي الكتالوني، كما حضر هذا الحدث أيضا قائدة فريق كرة القدم للسيدات في برشلونة، فيكي لوسادا.

وأكد كاردونير أن الفيلم يهدف إلى تسليط الضوء على تاريخ وشخصية آنا ماريا مارتينيز ساجي، مشيرا أيضا إلى أن ساجي تستحق مكانة خاصة في تاريخ برشلونة.

وأصبحت ساجي في عام 1934 أول امرأة تفوز بعضوية مجلس إدارة برشلونة عندما كانت في الـ27 من العمر.

وقال نادي برشلونة في بيان إعلامي له متحدثا عن ساجي: «تحيزها الكبير لقضايا المرأة وانتماؤها للجمهوريين تسببا في دخولها في مواجهات مع الآخرين وتعرضها للنفي».