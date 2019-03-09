كواسر الوحدة ضد الصفا بحثا عن كأس اليد

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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يبحث الفريق الأول لكرة اليد بنادي الوحدة عن لقب بطولة كأس الأمير سلطان بن فهد لكرة اليد في نسختها الـ41، عندما يحل اليوم ضيفا على فريق الصفا، تحت رعاية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي.

ويجري النهائي على صالة الهيئة العامة للرياضة في الدمام عند الساعة الـ5:00 مساء.

الوحدة

فاز على النور في الدور ربع النهائي

فاز على الخليج في الدور نصف النهائي

سبق أن تأهل لنهائي البطولة 9 مرات جميعها أمام الأهلي

•حقق اللقب مرتين موسمي

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2002 /‏2003 و 2004 /‏

2005م

الصفا

فاز على مضر في الدور ربع النهائي

فاز على الأهلي في الدور نصف النهائي

سبق أن وصل للنهائي في نسخة موسم 1997 /‏

1998م

لم يحالفه الحظ في الحصول على اللقب