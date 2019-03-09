فوز المملكة بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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فازت المملكة بتنظيم بطولة العالم لرفع الأثقال تحت 20 سنة لعام 2021، بعد أن حصد ملف الاستضافة المقدم من الاتحاد السعودي لرفع الأثقال أغلبية الأصوات خلال اجتماعات الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الولايات المتحدة الأمريكية.

ورفع رئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وإلى ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان، على الدعم غير المحدود لجميع قطاعات الدولة وبالأخص القطاع الرياضي، وبمتابعة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي.

وأكد الحربي أن استضافة كأس العالم لرفع الأثقال امتداد لتنظيم المملكة التظاهرات الرياضية الكبيرة في مختلف الألعاب، تماشيا مع رؤية المملكة 2030.