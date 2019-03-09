الباطن والحزم وأحد تتحد ضد شبح الهبوط

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل سليمان الجابري، خالد الفهد _ الدمام، المجمعة

تختتم اليوم مواجهات الجولة الـ23 لدوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بمواجهتين في الأحساء والرس، حيث يستضيف الفتح (32 نقطة) على ملعب مدينة الأمير عبدالله بن جلوي نظيره الباطن (19 نقطة) في مواجهة يسعى من خلالها النموذجي لمواصلة الانتصارات والنتائج الإيجابية للحاق بركب أندية المقدمة، وبالتالي خطف مقعد يؤهله للعودة إلى الظهور آسيويا، خاصة أن نتائج الفريق بدت في تحسن ملحوظ مع مدربه التونسي فتحي الجبال.

كما يأمل الفتح في استغلال عاملي الأرض والجمهور وظروف منافسه الباطن الذي فرط في فوز مهم خلال مباراته الأخيرة أمام الوحدة، عندما سمح له بإدراك التعادل في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع. ويهدف مدرب السماوي الروماني سيبيريان لتحقيق نتيجة إيجابية تساعده في الابتعاد عن مناطق الخطر.

الحزم وأحد

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ويستضيف الحزم على ملعبه في الرس نظيره أحد في تمام الساعة الـ6.50 مساء.

ويدخل الحزم اللقاء بأمل تعويض خسارته في الجولة الماضية من الفيحاء، يدعمه في ذلك عاملا الأرض والجمهور.

ويملك الحزم الساعي للفوز والتوغل نحو المنطقة الدافئة التي تبعد عنه شبح الهبوط 23 نقطة.

أما أحد الضيف، صاحب المركز الأخير برصيد 13 نقطة، فلا يزال يتمسك بأمل النجاة من الهبوط وإحداث مفاجأة بقلب الموازين والترشيحات التي سمته أول الهابطين لدوري الدرجة الأولى.

وكان أحد تعادل في الجولة الأخيرة مع الفتح 0-0.