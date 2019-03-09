شكرا لقرائتكم محمد صلاح "نمبر وان" في المشاركة مع ليفربول... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل إحتل محمد صلاح نجم منتخب مصر، المركز الأول في قائمة أكثر اللاعبين مشاركة في مباريات نادي ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالي.

وشارك محمد صلاح في 38 مباراة مع ليفربول بمختلف المسابقات الإنجليزية والأوروبية الموسم الحالي، بواقع 29 مباراة في الدوري الانجليزي، و7 مباريات في دوري ابطال اوروبا، ومباراة في بطولة كأس الإتحاد، ومثلها في كأس الرابطة.

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وتفوق محمد صلاح على روبيرتو فيرمينو الذي شارك في 37 مباراة مع ليفربول، فيما جاء الحارس البرازيلي أليسون في المركز الثالث بعدما خاض 36 مباراة.

ويلتقي ليفربول مع بيرنلي غداً الأحد بملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الـ 30 من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".

ويحتل ليفربول المركز الثانى فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 70 نقطة خلف مانشستر سيتي صاحب الصدارة بفارق نقطة واحدة، فيما يحتل محمد صلاح المركز الثانى بقائمة ترتيب الهدافين برصيد 17 هدفاً خلف سيرجيو أجويرو لاعب مانشستر سيتي بفارق هدف وحيد.