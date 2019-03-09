شكرا لقرائتكم خبر عن فى عيد ميلاد حسام عاشور.. 7 أرقام لـ"قلب الأسد" مع الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحتفل حسام عاشور، لاعب خط وسط النادى الأهلى، اليوم السبت، بعيد ميلاده الثالث والثلاثين، لاسيما أنه من مواليد 9 مارس 1986.

"قلب الأسد" طوال مسيرته الكروية لم يلعب لغير الأهلى، وشارك فى أكثر من 500 مباراة، واتفق جميع المدربين الذين تعاقبوا على قيادة القلعة الحمراء على الثقة فيه والدفع به أساسيا، ورغم ذلك مازال عاشور يواجه حظًا سيئًا مع المنتخب الوطني، حيث عانى من التجاهل طوال السنوات الماضية.

الأكثر تتويجًا بالبطولات

ويعد حسام عاشور أحد أهم أبناء القلعة الحمراء، أصحاب الخلق والالتزام، فضلًا عن تربعه على عرش اللاعبين الأكثر تتويجًا بالبطولات فى الأهلى خاصة وفى مصر عامة، حيث نجح فى التتويج بـ33 بطولة ليتوج مسيرة بدأت منذ 19 عاما مع الأهلي ولا تزال مستمرة.

3 أهداف فقط

رغم مسيرته الطويلة إلا أن حسام عاشور كان نادر التهديف فلم يسجل سوى ثلاثة أهداف فقط فى مسابقة الدورى، البداية فى أسمنت أسيوط بملعبه 2006، ثم هدف فى شباك الإسماعيلى 2007، وأخيرًا قذيفة فى شباك طلائع الجيش 2010.

Advertisements

أصغر لاعب فى نادى المائة

ويعد حسام عاشور أصغر لاعب يقتحم نادى المئة مباراة فى بطولة أفريقيا، وذلك يوم 8 مارس 2014، وشارك لأول مرة فى مباراة أفريقية مع الأهلى أمام أياكس كيب تاون فى يوليو 2005، والتى فاز بها المارد الأحمر بهدفين مقابل لا شىء.

أصغر كابتن فى تاريخ الأهلى

حسام عاشور أحد أصغر من ارتدى شارة كابتن الفريق فى الأهلى عندما حملها بدلا من أسامة حسنى الذى تم استبداله بين شوطى المباراة أمام اتحاد الشرطة "2010" قبل أن يتمم عامه الرابع والعشرين لمدة ربع ساعة حتى نزول أحمد بلال.

شارك حسام عاشور فى 5 بطولات لكأس العالم للأندية ولعب 11 مباراة، كما يعد اللاعب الوحيد من الأهلى الذى شارك فى كافة مبارياته فى البطولة فى المرات الخمسة 11 مباراة.

أسرع هدف فى تاريخ النادى الأهلى فى الدورى أسرع هدف فى تاريخ النادى الأهلى فى الدورى

أكثر لاعب أفريقى وعربى شارك فى كأس العالم للأندية

سجل عاشور هدفا للأهلى في مرمى طلائع الجيش فى الدورى يوم 20 أغسطس 2010 بعد مرور 33 ثانية فقط من بداية المباراة.