شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. لاسارتى الأوروجوانى الذى أبهر الأهلاوية والان مع تفاصيل الخبر



القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخليج 365 بلس

يوماً بعد يوم يزداد إعجاب جماهير الأهلى بالاوروجوانى مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق الأحمر الذى يقود النادى الاهلاوى منذ 81 يوماً فقط ومع ذلك إستطاع أن يصنع الفارق ويحول الفريق الأحمر من المركز السادس بجدول ترتيب الدوري لمركز الوصيف وسط أداء مميز وتناغم جميل بين صفوفه .

وقاد مارتن لاسارتي الأهلي في 14 مباراة حقق خلالها الفوز في 11 لقاء وتعادل في مباراة وهُزم في مباراتين وسجل لاعبو الاهلى تحت قيادته 28 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف

الأهلي العائد من بعيد إلى المنافسة رفع رصيده من النقاط إلى النقطة 51 دقيقة، ليحتل المركز الثاني خلف الزمالك المتصدر برصيد 52 نقطة، وينتظر المارد الأحمر خوض المباراة المقبلة أمام نادي الزمالك والتي ستحسم بشكل كبير صدارة جدول المسابقة.

وشهدت الفترة الأخيرة تطوراً ملحوظاً في مستوى لاعبو الفريق الأحمر، ليحقق الأهلي أول رباعية له هذا الموسم وتحت قيادة لاسارتي والتي جاءت في شباك بتروجت، ومن قبلها ريمونتادا قوية أمام الجونة ليفوز الأحمر بهدفين لهدف، وثلاثية مقابل هدف أمام الداخلية.

أما على الصعيد الأفريقي فحدث ولا حرج، فقد تمكن المارد الأحمر من التربع على عرش الصدارة في مجموعته بدوري الأبطال، برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وخسارة وحيدة خارج الديار .

حظوظ الاهلي حامل لقب الدوري باتت ترتفع من مباراة إلى أخرى وظهر ذلك في العروض والمستوى الذي يقدمه هؤلاء النجوم، وخاصة بعد التدعيمات القوية التي شهدتها صفوف الفريق في يناير الماضي، والتي انتشلت الأحمر من وسط الجدول إلى الوصافة منتظراً خوض مؤجلاته الأربعة المتبقية بالدوري، وتعثر الزمالك في أي مباراة لينقض على قمة البطولة التي يحمل لقبها في الثلاث نسخ الأخيرة .

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صاحب الـ57 عاماً هو أحد المدربين الذين سبق لهم ممارسة كرة القدم في ثمانينيات وتسعينيات القرن الماضي، وبمجرد تعليق حذاءه اتجه مباشرةً للتدريب، وسبق له قيادة العديد من الفرق أبرزها ريفر بليت بطل كوبا أمريكا، ريال سوسيداد الإسباني، كما أنه خاض تجربةً عربيةً واحدةً كانت مع الوصل الإماراتي الذي دمر عرش كارتيرون عندما أقصى المارد الأحمر من البطولة العربية فى نسختها الأخيرة .



لاسارتى فى بداية رحلته



لاسارتى قبل التدريب



لاسارتى لاعباً



لاسارتى