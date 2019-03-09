شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتحدي فيتا كلوب في رحلة استعادة التوازن الأفريقي بدوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الأهلي في السادسة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة ضيفاً على فيتا كلوب في استاد الشهداء بالعاصمة الكونغولية كنشاسا في المواجهة التي تأتى ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دورى أبطال افريقيا.

بدأ الأهلى مشواره في دور المجموعات بالبطولة الإفريقية بملاقاة فريق فيتا كلوب الكونغولي وحقق الفوز عليه بهدفين دون رد، ثم قابل فريق شبيبة الساورة الجزائري بملعب الأخير واكتفى بنقطة من التعادل الإيجابي بهدف لمثله، ثم قابل فريق سيمبا وفاز بخماسية دون رد، قبل أن يخسر من نفس الفريق التنزاني بهدف دون رد في تنزانيا، لكن يبقى المارد الأحمر على صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، ويسعى الأهلى لتحقيق الفوز على فيتا كلوب على أرضه وبين جماهيره من أجل استعادة التوازن الأفريقي ولضمان التأهل للدور التالي دون النظر لنتيجة المباراة الأخيرة.

ووضع الجهاز الفني للأهلى بقيادة الأورجوياني مارتن لاسارتي خطة مواجهة فيتا كلوب بعد أن عكف برفقة معاونيه منذ الوصول للكونغو على دراسة نقاط القوة والضعف فى فريق فيتا كلوب، بعد الحصول على عدد من الفيديوهات الخاصة بمباريات المنافس، والتي تم توفيرها من قبل السفارة المصرية فى الكونغو.

وأجبرت درجة الحرارة المرتفعة الأهلى على التدريب ليلاً طوال فترة اقامة الفريق فى الكونغو، حيث تدرب الفريق مرتين بعد الغاء المران فى يوم الوصول تجنباً للإرهاق ، ويراهن الأورجوياني لاسارتي على خبرة لاعبيه لإسقاط بطل الكونغو متسلحاً بامتلاكه كتيبة من النجوم، على الرغم من تعرض أكثر من لاعب مؤثر للإصابة، خاصة بعد دراسة المنافس جيداً ليجد لاسارتي أن فيتا يؤدى بشكل مميز على ملعبه، مما يستلزم ضرورة مواجهته بمنتهى القوة، وهو ما تم التأكيد عليه مع اللاعبين، مع تحديد نقاط القوة والضعف في الفريق المنافس، ومنح التعليمات الخاصة بكل لاعب وفقا لخطة المباراة.

Advertisements

ويسعى الأهلى للتغلب على العديد من الظروف الصعبة التي تواجه الفريق فى الكونغو، وعلى رأسها الإرهاق الذي يعاني منه اللاعبين، فضلا عن الظروف المناخية الصعبة، وأرضية ملعب الشهداء الترتان الذي سيقام عليه المباراة.

وعلى الجانب الأخر يدخل فريق فيتا كلوب تحت قيادة مدربه فلوران إيبانييه المباراة تحت شعار لا بديل عن الفوز، والذي يعد الملجأ الوحيد له إذا أراد المنافسة على خطف احدى بطاقتى التأهل للدور التالي متسلحاً بعاملي الأرض والجمهور.

فيتا كلوب استهل مشواره في البطولة الإفريقية من دور الـ32 بملاقاة فريق بانتو، وتخطاه في مجموع المبارتين بنتيجة 5-1 ،وأوقعت قرعة دور الـ16 الفريق الكونغولي في المجموعة الرابعة رفقة كلًا من، شبيبة الساورة الجزائري، سيمبا التنزاني، الأهلي ، ويأتي الفريق بالمركز الأخير في ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمتين.