شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهات مهمة فى ثانى جولات الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت ، مواجهات قوية فى إطار ثانى جولات الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 / 2019 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

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تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلى والطيران مع الزمالك والقناة مع سموحة و الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش .

فيما تقام الجولة الثالثة الاثنين المقبل بمواجهات كل من، القناة مع سبورتنج والطيران مع الاتحاد السكندرى وسموحة مع الأهلى والزمالك مع طلائع الجيش .