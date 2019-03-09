مواجهات مهمة فى ثانى جولات الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الطائرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت ، مواجهات قوية فى إطار ثانى جولات الدور الثانى بنهائيات دورى رجال الكرة الطائرة للموسم المحلى 2018 / 2019 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .
تشهد هذه الجولة لقاءات بين كل من سبورتنج مع الأهلى والطيران مع الزمالك والقناة مع سموحة و الاتحاد السكندرى مع طلائع الجيش .
فيما تقام الجولة الثالثة الاثنين المقبل بمواجهات كل من، القناة مع سبورتنج والطيران مع الاتحاد السكندرى وسموحة مع الأهلى والزمالك مع طلائع الجيش .
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