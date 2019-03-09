موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا اليوم والتشكيل المتوقع للنادي الأهلي

يلتقي النادي الأهلي اليوم مع فريق فيتا كلوب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، كان النادي الأهلي قد تلقي هزيمته الأولى في مشواره الأفريقي هذا الموسم في مباراته الماضية أمام فريق سيمبا التنزاني بهدف دون رد، وهوا ما يثير حماسة لاعبي الفريق الأحمر في مباراة اليوم لتحقيق الانتصار لحسم بطاقة التأهل لدور الثمانية من بطولة دوري أبطال إفريقيا هذا الموسم، وفي المقابل تلقى فريق فيتا كلوب أيضا الهزيمة في المباراة الماضية على يد فريق شبيبة الساورة الجزائري بنفس النتيجة، وعلى الرغم من هزيمة كلا من النادي الأهلي وفريق فيتا كلوب الكونغولي في مباريات الجولة الماضية إلا أن أمال الفريقين في التأهل مازالت قوية.

في هذا الموضع نقدم لكم موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب في دوري أبطال إفريقيا، والقنوات الناقلة للمباراة، وأهم تصريحات كلا المديرين الفنيين حول المباراة التي ستمثل نقطة حاسمة في مصير القلعة الحمراء في دوري الأبطال، بجانب تقدين تشكيل النادي الأهلي اليوم فور إعلانه.

موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب

تقام اليوم السبت الموافق التاسع من شهر مارس 2019 المباراة المرتقبة بين الأهلي المصري وفيتا كلوب في تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت مصر، المباراة تلعب ضمن منافسات الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، يذكر أن النادي الأهلي كان قد خسر نهائي النسخة الماضية أمام الترجي التونسي وهوا ما يجعل من هذه البطولة هدفا لكل لاعبي الفريق ومجلس الإدارة الجديد، يحل النادي الأهلي ضيفا اليوم على فريق فيتا كلوب وهوا ما يزيد من صعوبة اللقاء حيث أن النادي الأهلي لم يستطيع تحقيق الانتصار في أي مباراة خارج أرضه هذا الموسم.

ترتيب مجموعة الأهلي

يقع النادي الأهلي ضمن المجموعة التي تضم كلا من فريق شبيبة الساورة الجزائري وفريق فيتا كلوب الكونغولي وفريق سيمبا التنزاني، وبعد انقضاء أربعة جولات من منافسات هذه المجموعة مازال النادي الأهلي محتلا صدارة ترتيب المجموعة برصيد سبع نقاط، يأتي وصيفا للمجموعة فريق سيمبا التنزاني برصيد ستة نقاط وفي المركز الثالث يأتي فريق شبيبة الساورة الجزائري برصيد خمس نقاط وفي الأخير يأتي مضيف النادي الألي اليوم فريق فيتا كلوب برصيد أربعة نقاط فقط.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وتاونشيب

حصلت مجموعة قنوات بي ان سبورت علي حقوق نقل مباريات بطولة دوري أبطال إفريقيا، ولهذا فمن المقرر أن تنقل قناة بي ان سبورت 1 مباراة اليوم بين الأهلي فيتا كلوب، جدير بالذكر بأن قناة بي ان سبورت الناقلة للمباراة غير متاحة إلا لمشتركي باقة قنوات بي ان سبورت.

التشكيل المتوقع للنادي الأهلي

من المتوقع أن يخون المدير الفني للنادي الأهلي ماتن لاسارتي مباراة اليوم أمام فريق فيتا كلوب بالتشكيل التالي

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

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خط الدفاع: علي معلول – أيمن أشرف – سعد سمير – محمد هاني.

خط الوسط: كريم نيدفيد – عمرو السولية.

ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي – ناصر ماهر – رمضان صبحي (حسين الشحات).

خط الهجوم: مروان محسن.

وسنوافيكم متابعينا بالتشكيل الرسمي للنادي الأهلي فور إعلانه.