الأهلي وفيتا كلوب بث مباشر اليوم دورى ابطال افريقيا .. مشاهدة مباراة الأهلي وفيتا كلوب مباشر

بث مباشر لمباراة الأهلي ومضيفه فيتا كلوب الكونغولي ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.وتنطلق المواجهة في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب “الشهداء” وتذاع على قناة بي أن سبورتس 1، ويديرها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

وتنطلق المواجهة في السادسة مساء اليوم السبت على ملعب “الشهداء” وتذاع على قناة بي أن سبورتس 1، ويديرها الحكم الجنوب أفريقي فيكتور جوميز.

ويتصدر الأهلي بقيادة المدير الفني الأورجواياني مارتن لاسارتي المركز الأول في المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط بينما يأتي فيتا كلوب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.

وكانت مباراة الذهاب في برج العرب انتهت بفوز الشياطين الحمر بهدفين دون رد سجلهما ناصر ماهر وعلي معلول.

ومن المنتظر أن يخوض الأهلي اللقاء بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وسعد سمير وعلي معلول.

خط الوسط: عمرو السولية وكريم نيدفيد وناصر ماهر وحسين الشحات ورمضان صبحي.

خط الهجوم: مروان محسن.

beIN SPORTS مشاهدة بث مباشر لمباراة الأهلي وفيتا كلوب اليوم السبت 9-3-2019 الاسطورة