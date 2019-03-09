دوري أبطال إفريقيا: موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة للمباراة

يثق الناي المصري الأهلي بلاعبيه، الذين تمكنوا من تحقيق الكثير من الفوز، وزيادة تتويجا بالألقاب في القارة الأفريقية، وهذا يرجع إلى الخبرات التي يتمتع بها لاعبي نادي الأهلي، والذي سوف يلعب في ضيافة نادي فيتا كلوب من دولة الكونغو الديمقراطية، وذلك في مباريات دوري أبطال أفريقيا.

وكما هو معروف أن النادي الأهلي المصري يتصدر المجموعة الرابعة، ويمتلك رصيد من النقاط ٧نقاط، إلا أنه لا يتقدم على نادي فيتا كلوب إلا بثلاث نقاط فقط، والذي يحصل على المركز الرابع من ترتيب دوري أبطال أفريقيا، لذا تعد هذه المباراة مفتوحة للتأهيل لكلا الفريقين.

مباراة الأهلي وفيتا كلوب

ولقد صرح قبل انطلاق الجولة الخامسة في دور المجموعات، مدير الكرة الخاص بنادي الأهلي وهو سيد عبد الحفيظ، أن صعوبة المباراة سوف تكون في سعي الفريق المنافس في أن يتمكن من الفوز، وذلك لأن الفوز هو سوف يكون السبيل الوحيد أمام نادي فيتا كلوب، وذلك من أجل أن يتمكن من الصعود إلى الدور الثامن.

كما أضاف أيضا أن فريق نادي الأهلي يمتلك خبرات وإمكانيات تمكنهم من الخروج بنتيجة إيجابية من المباراة، على المستوى المحلي تمكن النادي الأهلي من فوز آخر تسع مباريات، وذلك طامحا من أجل الحصول على لقب الدوري، إلا أن الحظ لم يكن حليفه، في مباريات دوري أبطال أفريقيا، حيث أن نادي الأهلي قد خسر مباراتين وتعادل في مباراة، وذلك من أصل ثلاث مباريات خارج أرضه، وكانت آخر خسارة للنادي أما نادي سيمبا التنزاني حيث كانت النتيجة (1/0)لصالح سيمبا، رغم تمكن نادي الأهلي من الفوز عليه في مصر وكانت النتيجة (5/0)لصالح الأهلي.

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وتعد مباراة الأهلي مع فيتا كلوب من المباريات المهمة، وهذا يرجع إلى ما يمتلكه النادي الأهلي من شهرة كبيرة في مصر وفي الوطن العربي، وهذا يرجع إلى خبرات وقدرات فريقه في اللعب، والتي لفتت إليها أنظار العديد من الجماهير، ولذلك سوف نقدم إليكم تفاصيل عن موعد مباراة النادي الأهلي مع نادي فيتا كلوب، والقنوات الناقلة للمباراة.

موعد مباراة فريق نادي الأهلي مع نادي فيتا كلوب:

سوف تقوم المباراة في تمام الساعة ٧بتوقيت مكة المكرمة، وفي تمام الساعة ٦ بتوقيت مصر، الثامنة بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة للمباراة

ومن المقرر أن تنقل مباراة الأهلي وفيتا كلوب على قناة beIN SPORTS HD 1، بتعليق محمد الكواليني.