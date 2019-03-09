أول رد من المقاولون على قرار رئيس الزمالك بعدم خوض لقائهما في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

لا يجد محمد عادل فتحي، المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب، مشكلة في تصريحات رئيس الزمالك بإنه لن يخوض مباراتهما المقبلة بالدوري؛ لارتباطات فريقه الأفريقية.

وكان من المقرر أن يواجه المقاولون نظيره الزمالك يوم الأربعاء المقبل قبل أن يطلب مسؤولو الأخير تأجيله لمدة 24 ساعة وهو ما وافق عليه اتحاد الكرة.

وقال فتحي، خلال حلوله ضيًأ ببرنامج 8 الصبح بفضائية دي أم سي، صباح اليوم السبت:"لم أسمع تصريحات رئيس الزمالك بعدم خوض مباراتنا ولكن لن يتأخر مسؤولو ناديه عن أي شيء يُفيد الكرة المصرية ولو كان التأجيل سيفيد الزمالك في مشواره فنحن لا نمانع".

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وأتم المشرف العام على الكرة بالمقاولون العرب، حديثه بقوله:"وليس للزمالك فقط بل لأي نادي نهتم بصالح الرياضة المصرية ولكن الأمر بالطبع في يد اتحاد الكرة".

يُذكر أن رئيس الزمالك قد خرج في تصريحات تلفزيونية في ساعة مبكرة من صباح اليوم، ليُعلن أنه سيعتبر مباراة المقاصة مؤجلة حتى لا يُرهق لاعبيه قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة نظيره نصر حسين داي.

ومن المقرر أن يستقبل الزمالك نظيره جورماهيا يوم غد الأحد ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات بالكونفيدرالية قبل أن يطير للزمالك للجزائر لمواجهة نظير نصر حسين داي يوم الأحد.