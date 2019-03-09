تشكيل الأهلي المتوقع.. لاسارتي يُفاضل بين رمضان والشحات أمام فيتا كلوب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: استقر الجهاز الفني للنادي الأهلي بقيادة مارتن لاسارتي بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة فيتا كلوب الكونغولي بدوري أبطال أفريقيا. ويلعب الأهلي اليوم السبت خارج ملعبه أمام فيتا كلوب ضمن الجولة الخامسة لمجموعات دوري أبطال أفريقيا. وأفاد مراسل "يلا كورة" أن لاسارتي يُفاضل بين الثنائي رمضان صبحي وحسين الشحات للتواجد في التشكيل الأساسي للفريق للمباراة. وجاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: Advertisements حراسة المرمى: محمد الشناوي. خط الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - سعد سمير - محمد هاني. خط الوسط: كريم نيدفيد - عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: جونيور أجايي - ناصر ماهر - رمضان صبحي (حسين الشحات). خط الهجوم: مروان محسن.

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