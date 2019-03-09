مباريات السبت.. الأهلي يواجه فيتا كلوب.. والسيتي أمام واتفورد

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- (الخليج 365):

عشاق كرة القدم على موعد اليوم مع عدد من المباريات في دوري أبطال إفريقيا والدوري الإنجليزي، يأتي أبرزها مواجهة الأهلي لفيتا كلوب الكونجولي.

ويحل الأهلي ضيفا على فيتا كلوب على ملعب الشهداء مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ونستعرض أبرز مباريات اليوم السبت بالمواعيد والقنوات الناقلة لها:

- دوري أبطال إفريقيا:

18:00.. أسيك ميموزا والوداد الرياضي.. beIN SPORTS HD 8

18:00.. فيتا كلوب والأهلي.. beIN SPORTS HD 1

21:00.. ماميلودي صن داونز ولوبي ستارز.. beIN SPORTS HD 8

21:00.. شبيبة الساورة وسيمبا.. beIN SPORTS HD 1

- الدوري الإنجليزي:

14:30.. كريستال بالاس وبرايتون.. beIN SPORTS HD 2

17:00.. ليستر سيتي وفولهام.. beIN SPORTS HD 7

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17:00.. نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.. beIN SPORTS HD 9

17:00.. ساوثهامتون وتوتنهام هوتسبير.. beIN SPORTS HD 2

17:00.. كارديف سيتي ووست هام يونايتد.. beIN SPORTS HD 11 EN

17:00.. هيديرسفيلد تاون وبورنموث.. beIN SPORTS HD 12 EN

19:30.. مانشستر سيتي وواتفورد.. beIN SPORTS HD 2

- الدوري الإسباني:

17:15.. أتلتيكو مدريد وديبورتيفو ليجانيس.. beIN SPORTS HD 3

19:30.. برشلونة ورايو فاليكانو.. beIN SPORTS HD 3

- الدوري الألماني:

16:30.. بوروسيا دورتموند وشتوتجارت.. beIN SPORTS HD 4

16:30.. بايرن ميونيخ وفولفسبورج.. beIN SPORTS HD 5