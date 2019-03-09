رانييري مدربا لروما الإيطالي

قال روما المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم اليوم الجمعة في بيان إنه تعاقد مع كلاوديو رانييري خلفا للمدرب أوسيبيو دي فرانشيسكو.
وسبق لرانييري تدريب روما لموسم ونصف الموسم بين 2009 و2011 وقاده لاحتلال المركز الثاني في موسم 2009-2010 بعدما كان يتصدر الترتيب في الدوري حتى الرمق الأخير.
وينتهي عقد رانييري في 30 يونيو حزيران 2019.
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