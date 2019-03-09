زوران: لا أملك الوقت لتصحيح أخطاء الهلال

شدد المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، زوران ماميتش، على أن ضغط المباريات لا يمنحه الوقت الكافي لتصحيح أخطاء الفريق بشكل عملي، موضحاً أن العمل يتم بمحاضرات شفهية حول الأخطاء.

وقال ماميتش في تصريحات عقب تعادل فريقه مع الوحدة 1-1 أمس الجمعة :”كانت مباراة صعبة، الوحدة لعب بطريقة جيدة، وخسرنا الكثير من الكرات في وسط الملعب”.

وأضاف المدرب الكرواتي: “عندما حضرت فيه لتدريب الفريق لم أجد وقتاً كافاً للتغيير أو التعديل بشكل كبير خصوصاً مع ضغط المباريات”.

وبخصوص استبدال كاريلو وغوميز، أكد زروان: “غوميز كان مرهقاً ،وكاريلو انخفض أداؤه، وقررت تبديلهما لزيادة الفعالية الهجومية”.

وتابع مدرب الهلال: “بعد مباراة العين كنت أتحدث مع غوميز وكان يشعر إنه مرهق فعلاً، هناك أمور كثيرة بيني وبين اللاعبين لو سأتحدث عنها لن يكفي ساعات”.