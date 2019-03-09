إصابة جديدة في صفوف يوفنتوس

خرج مدافع يوفنتوس، أندريا بارزالي، مصاباً من مباراة فريقه أمام أودينيزي في الجولة 27 من الدوري الإيطالي، قبل استقبال أتلتيكو مدريد في إياب ثمن نهائي دوري الأبطال.

ودفع المدرب ماسيميليانو أليغري بالمدافع المخضرم (37 عاماً) في التشكيل الذي بدأ به مواجهة أودينيزي، لكن مباراة بارزالي استغرقت 25 دقيقة فحسب، قبل أن يغادر الملعب جراء إصابة عضلية في الفخذ الأيمن.

ولم يظهر اللاعب الإيطالي على العشب الأخضر منذ 7 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي خلال لقاء دوري الأبطال أمام مانشستر يونايتد، ولم يلعب أساسياً منذ 26 سبتمبر (أيلول) الماضي.

وقرر أليغري إشراك ليوناردو بونوتشي بديلاً لبارزالي، بعد أن كان رأى المدرب إراحة الأول قبيل موقعة الثلاثاء المقبل حين ينبغي على اليوفي تعويض هزيمته ذهاباً 2-0.

وستجبر إصابة بارزالي على أن يلعب بخط دفاعي مكون من أربعة لاعبين، وليس ثلاثة أمام الأتلتي، نظراً لعدم وجود بدائل كافية على مقاعد بدلاء “السيدة العجوز”.