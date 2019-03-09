مانشستر سيتي يسعى للفوز أمام واتفورد للحفاظ على صدارته بالدوري الإنجليزي

تنطلق، اليوم السبت، مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويلتقي مانشستر سيتي المتصدر أمام نظيره واتفورد، الساعة السابعة والنصف مساءً، على "ملعب الإتحاد" ضمن منافسات الجولة الثلاثين من البريميرليج.

ويسعى السيتي بقيادة بيب جوارديولا مدرب الفريق للفوز من أجل توسيع الفارق مع ليفربول الوصيف، والذي يبعد عنه بفارق نقطة وحيدة، مع اقتراب عمر مسابقة الدوري لهذا الموسم من الانتهاء، وانتزع السيتي الصدارة من ليفربول في الجولة الماضية، بعد تعثر الاخير بالتعادل السلبي أمام غريمه إيفرتون، مما جعل السيتي متصدراً، وقبل عدة أسابيع بدا أن ليفربول يحكم قبضته على القمة وفي طريقه للقبه الأول في الدوري منذ 1990، لكنه تعادل 4 مرات في 6 مباريات ليفتح الباب أمام فريق المدرب بيب جوارديولا.

وفي نفس الجولة يلتقي توتنهام نظيره ساوثهامبتون

الساعة الخامسة مساءً، ويدخل السبيرز وهو منتعش أوروبيًا بعد تخطي عقبة بروسيا دورتموند بدور الـ١٦ من دوري الإبطال وصعوده إلى دور ربع النهائي، ويسعى توتنهام بقيادة بوكيتينو مدرب الفريق للفوز من أجل الحفاظ على المركز الثالث وضمان مقعد أوروبي في الموسم المقبل بدوري ابطال أوروبا، كما تنطلق ٤ مباريات أخرى في نفس التوقيت، حيث يلتقي، ويستهام يونايتد امام كارديف سيتي، بورنموث أمام هيدرسيفلد تاون، ليستر سيتي أمام فولهام، إيفرتون أمام نيوكاسل، في حين يلتقي كريستال بلاس أمام برايتون الساعة الثانية والنصف ظهرًا.

وفي الدوري الإسباني، يلتقي برشلونة أمام رايو فاليكانو، الساعة السابعة والنصف مساءً، على ملعب "كامب

نو" ضمن منافسات الجولة السابعة والعشرين من "الليجا".

ويسعى الفريق الكتالوني بقيادة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق، ويتطلع برشلونة، بعدما أبعد ريال مدريد عن سباق المنافسة على لقب الدوري، لصد منافسة أتلتيكو مدريد، الوصيف، الذي يبتعد بفارق سبع نقاط عن برشلونة مع تبقي 12 مباراة على نهاية الموسم.

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ويعد برشلونة الفريق الأوروبي الكبير والوحيد الذي حقق الثلاثية مرتين، حيث فاز بالدوري الإسباني وكأس إسبانا ودوري الأبطال مرتين عامي 2009 و2015.

وقال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة: "يمكننا التفكير في الثلاثية عندما نفوز بلقبين، والآن لا نملك أي شيء".

وفي نفس الجولة، يلتقي أتلتيكو مدريد أمام نظيره ليجانيس الساعة الخامسة والربع مساءً، ويواجه ألفيش نظيره إيبار الساعة الثانية ظهرًا، ويلتقي خيتافي أمام هويسكا الساعة العاشرة إلا ربع.

وفي الدوري الألماني يواجه بايرن ميونيخ نظيره فولفسبورج، الساعة الرابعة والنصف مساءً، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة الخامسة والعشرين من "بوندسليجا"، وفي نفس التوقيت يلتقي بروسيا دورتموند أمام شتورجارت على ملعب "سيجنال إيدونا بارك".