تعرف على موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب والقنوات الناقلة

يحل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مساء اليوم السبت ضيفًا ثقيلًا علي نظيره فيتا كلوب الكونغولي علي ملعب الشهداء، وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة بدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا.
ويبحث الأهلي في اللقاء عن الفوز لتعزيز صدارتة بالمجموعة الرابعة وضمان التأهل لدور الثمانية،بينما يرغب فريق فيتا كلوب في إستغلال فرصة اللعب في عقر دارة وسط جماهيرة للفوز ليدخل في المنافسة ويبتعد عن المركز الأخير.
موعد مباراة الأهلي وفيتا كلوب
تنطلق مباراة الأهلي وفيتا كلوب في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت
والساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
والساعة الثامنة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وفيتا كلوب
تذاع مباراة الأهلي وفيتا كلوب بشكل حصري عبر قناة بي إن سبورت HD 1 المشفرة.
ويدخل الأهلي اللقاء وهو في صدارة المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، بينما يحتل فيتا كلوب المركز الرابع برصيد 4 نقاط.
جدير بالذكر انتهت مباراة الذهاب بمصر بفوز الأهلي بهدفين نظيفين.
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