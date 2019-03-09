اونلاين | beIN SPORTS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر beIN SPORTS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم السبت 9-3-2019 في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر اليوم 9-3-2019 في الدوري الانجليزي، يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بدون تقطيع، مشاهدة مباريات اليوم yalla shoot مباراة مانشستر سيتي وواتفورد بث مباشر يوتيوب، موقع كورة جول ينقل لكم اليوم البث الحي المباشر لمشاهدة مباراة مانشستر سيتي وواتفورد مباشر اون لاين في اطار منافسات الدوري الانجليزي.

مشاهدة قنوات بي ان سبورت بجودة عالية اون لاين موقع كورة جول يقدم لكم خدمة البث المباشر للمباريات ويمكن لزوار موقعنا مشاهدة مباريات اليوم بجودة عالية اتش دي، يمكن لكل زوار موقعنا الاستمتاع بمشاهدة أهم المباريات فى الدوريات العالمية والعربية مثل الدوري الانجليزي والدوري الاسباني والدوري الايطالي والدوري الفرنسي والدوري الالماني، كما ننقل مشاهدة مباريات دوري ابطال اوروبا ودوري ابطال افريقيا ودوري ابطال اسيا، فقط من خلال كورة جول للبث المباشر شاهد مباريات فريقك المفضل وتابع احدث اخبار الرياضة العالمية والمحلية.

يأمل مانشستر سيتي في المحافظة على المركز الأول عندما يستضيف واتفورد الذي لقي خسارة ثقيلة في الشمال الإنكليزي بسقوطه أمام ليفربول بخماسية نظيفة قبل 10 ايام. وتلقى مانشستر سيتي ضربة قوية بإصابة صانع ألعابه البلجيكي كيفن دي بروين مجدداً بتمزق عضلي سيبعده أسابيع عدة عن الملاعب. وكان دي بروين خاض 36 من أصل 38 الموسم الماضي وساهم بشكل كبير في تتويج فريقه باللقب، أما هذا الموسم فلم يشارك إلا في 7 مباريات بعد أن أبعدته اصابة في الركبة عن الملاعب حوالي ثلاثة اشهر أواخر العام الماضي. ويستطيع مدرب الفريق الإسباني بيب غوارديولا إشراك تشكيلته الأساسية لأنه يخوض مباراة سهلة قارياً ضد شالكه الألماني بعد أن تقدم عليه 3-2 في عقر دار الأخير ذهاباً في ثمن النهائي. Advertisements

موعد مباراة مانشستر سيتي وواتفورد اليوم

البطولة : الدوري الانجليزي

القنوات : بي ان سبورت 2

المعلق : سوار الذهب

الساعة : 7:30 مساء بتوقيت مصر

الساعة : 8:30 مساء بتوقيت السعودية