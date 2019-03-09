رياضة | برشلونة يخطط للتجديد عقد "ميسي" لـ2023

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برشلونة يخطط للتجديد عقد "ميسي" لـ2023 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بدأ نادي برشلونة الإسباني التخطيط والتفكير في تمديد عقد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي خلال الفترة المقبلة.

وقالت صحيفة الموندو ديبورتيفو الإسبانية أن جوزيب بارتوميو رئيس مجلس إدارة نادي برشلونة يفكر في تمديد عقد ميسي بداية من الموسم المقبل 2019-2020.

ويذكر أن عقد ميسي الحالي مع برشلونة سينتهي في عام 2021، حيث تكمن خطة بارتوميو في تمديد عقد ميسي حتى عام 2022 أو 2023.

ويريد بارتوميو الإبقاء على ميسي في برشلونة حتى موعد الانتخابات في البارسا.

ويملك ميسي شرط جزائي في عقده الحالي مع برشلونة قيمته 700 مليون يورو.

وكان بارتوميو تحدث من قبل عن إمكانية تجديد عقد ميسي قائلًا: بالطبع ميسي عنصر مهم لنا في برشلونة ونريد الإبقاء عليه لفترة طويلة معنا، لأنه يريد الفوز بالبطولات معنا.

برشلونة يستعد لتوجيه ضربة قوية إلى سان جيرمان

بعدما نجح في الظفر بخدمات نجم أياكس أمستردام فرينكي دي يونغ، يستعد برشلونة لتوجيه ضربة جديدة إلى باريس سان جيرمان، إذ أن النادي الكتالوني مستعد لفتح خزائنه من أجل ضم نجم لفت أنظار عدة أندية أوروبية عملاقة.

وذكر موقع "لو 10 سبورت" أن برشلونة مستعد لضم ماتياس دي ليخت، مشيراً إلى أن القيمة المالية للدولي الهولندي لن تكون عائقاً أمام ضمه إلى النادي الكاتالوني.

وأوضح نفس المصدر أن دي ليخت، يعتبر أولوية بالنسبة لبرشلونة في فترة الانتقالات الصيفية، إذ يعتزم النادي الكاتالوني تعزيز كتيبته الكروية بواحد من أحسن اللاعبين الشباب حالياً في عالم الساحرة المستديرة.

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ويعد دي ليخت محط أنظار عدة أندية أوروبية عملاقة على غرار باريس سان جيرمان ويوفنتوس، إذ خطف المدافع الصلب الأنظار بقوة هذا الموسم، بفضل قدراته الدفاعية الكبيرة وشخصيته القيادية فوق المستطيل الأخضر.

وسينجح برشلونة، في حال تعاقده مع دي ليخت، في توجيه ضربة جديدة إلى باريس سان جيرمان، لاسيما وأن "البلوغرانا" نجح قبل أسابيع في حسم صفقة فرينكي دي يونغ، الذي أدار ظهره لباريس سان جيرمان وفضل الانتقال إلى برشلونة.

من جهة أخرى، يتوقع أن ينزل باريس سان جيرمان بكل ثقله، من أجل الظفر بخدمات ماتياس دي ليخت، إذ سيحاول النادي الباريسي منع انتقال نجم أياكس أمستردام إلى برشلونة.

فضلاً عن ذلك، يحتاج باريس سان جيرمان إلى مدافع من طينة دي ليخت أكثر من أي وقت مضى، إذ أظهرت مباراة باريس سان جيرمان الأخيرة أمام مانشستر يونايتد (1-3)، وجود مشاكل دفاعية في الخط الدفاعي للفريق.

يشار إلى أن ماتياس دي ليخت (19 عاماً)، يرتبط بعقد مع أياكس أمستردام يمتد حتى صيف 2021، وتبلغ القيمة المالية للمدافع الهولندي حالياً تقريباً 65 مليون يورو، وفق ما أشار إليه موقع "ترانسفر ماركت" المهتم بشؤون اللاعبين في عالم كرة القدم.

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