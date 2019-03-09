رياضة | جاريث بيل يبدأ أولى خطوات الرحيل عن ريال مدريد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جاريث بيل يبدأ أولى خطوات الرحيل عن ريال مدريد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت تقارير صحفية، أن اللاعب الويلزي جاريث بيل نجم نادي ريال مدريد الإسباني لا يمانع الانضمام لنادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقالت مجلة دون بالون الإسبانية، أن بيل يخطط للعودة إلى بريطانيا في الفترة المقبلة للعودة واللعب في الدوري الإنجليزي خاصة مع اهتمام نادي مانشستر يونايتد وتوتنهام هوتسبير بالتعاقد معه.

وقرر بيل شراء منزل له في مدينة مانشستر البريطانية تمهيدًا للانضمام إلى نادي مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

ويريد مانشستر يونايتد التقدم بعرض قدره 68 مليون جنيه إسترليني لضم بيل من الريال، لكن اليونايتد يخشى مغالاة السعر من قبل إدارة ريال مدريد.