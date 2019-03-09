رياضة | الأهلي في مهمة صعبة أمام فيتا كلوب بدوري الأبطال

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يلتقي فريق الأهلي مع نظيره فيتا كلوب الأنجولي في تمام الساعة السادسة مساء اليوم، على استاد الشهداء، ضمن مباريات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا.

يتطلع الأهلي إلى تحقيق الفوز في لقاء اليوم من أجل حسم التأهل رسيما إلى دور الـ16 من البطولة، ومحو أثار الهزيمة التي تعرض لها الفريق في الجولة الماضية أمام سيمبا التنزاني.

الجهاز الفني للأهلي بقيادة لاسارتي حذر اللاعبين من الاستهانة بالخصم في لقاء اليوم، وطالبهم بعدم الاندفاع في الهجوم، لتفادي الهجمات المرتدى التي يعتمد عليها الفريق الأنجولي.

لاسارتي ضم قائمة تضم 21 لاعبا لمواجهة اليوم وهم:-

حراسة المرمى: محمد الشناوي – علي لطفي

الدفاع: محمد هاني – أحمد فتحي – ياسر إبراهيم – سعد سمير – رامي ربيعة – أيمن أشرف – علي معلول – محمود وحيد

الوسط: إسلام محارب – عمرو السولية – هشام محمد – كريم وليد – ناصر ماهر – حسين الشحات – جونيور أجايي – رمضان صبحي – أحمد حمودي

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الهجوم: مروان محسن – وليد أزارو

ومن المتوقع أن يبدأ الأهلي لقاء اليوم بتشكيل مكون من:-

حراسة المرمى : محمد الشناوي

خط الدفاع : محمد هاني - سعد سمير - أيمن أشرف - علي معلول

خط الوسط : عمرو السولية - كريم وليد "نيدفيد" - ناصر ماهر - رمضان صبحي - جونيور أجاي

خط الهجوم : مروان محسن.

وعلى الجانب الأخر يأمل فريق فيتا كلوب في استغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم للحفاظ على فرصه في التأهل للدور التالي من البطولة، ولا سيما وان الفوز في لقاء اليوم سيصعد بالفريق لقمة المجموعة بالتساوي مع الأهلي.

يدخل الأهلي لقاء اليوم في المركز الأول برصيد 7 نقاط، بينما يقع فريق فيتا كلوب في المركز الأخير برصيد 4 نقاط.