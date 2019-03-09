رياضة | عين .. فونكل قاهر شالكه

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عين .. فونكل قاهر شالكه والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عين | زاوية أسبوعية يقدمها الخليج 365 الرياضي يلقي فيها الضوء على شخصية مشهورة أو مغمورة أو حدث رياضي من منظور مختلف.

فجر فورتونا دوسلدورف بقيادة فريدهيلم فونكل على ملعب فيلتينس أرينا مفاجأة من العيار الثقيل وفاز برباعية نظيفة على شالكه في الأسبوع الرابع والعشرين من الدوري الألماني.

افتتح دودي لوكيباكيو التسجيل لدوسلدورف من ركلة جزاء في الدقيقة 35 ثم أحرز داويد كوفناسكي الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 62 و84 وسجل بينيتو رامان الهدف الثالث في الدقيقة 68.

بهذا الفوز، رفع دوسلدورف رصيده إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر بينما توقف رصيد شالكه عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

واختارت "عين الخليج 365 الرياضي" فريدهيلم فونكل المدير الفني لفورتونا دوسلدورف نجم الأسبوع لإلقاء الضوء على مشواره الكروي والتدريبي:-

ولد فريدهيلم فونكل في 10 ديسمبر 1953 بمدينة نويس في ألمانيا.

* مشواره كلاعب :

بدأ فونكل مشواره كلاعب كرة عام 1964 وهو في الحادية عشر من عمره في صفوف الناشئين بنادي في آر اف نويس وكان يلعب في مركز خط الوسط وظل يتنقل بين فرق الناشئين بالنادي حتى تم تصعيده للفريق الأول بالنادي عام 1972 وهو في التاسعة عشر من عمره. سجل فونكل لنويس 15 هدف في 28 مباراة خلال موسم واحد مع الفريق الأول. في 1973، إنتقل فونكل إلى باير أوردينجن الذي لعب له لمدة 7 مواسم، سجل خلالها 99 هدف في 256 مباراة في المسابقات المحلية. في 1980، إنتقل فونكل إلى كايزر سلاوترن وقاده في 3 مواسم خاض خلالها 90 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية وسجل خلالهم 34 هدف. في 1983، عاد فونكل إلى باير أوردينجن مرة أخرى وقاده لمدة 7 مواسم حتى نهاية مشواره كلاعب في 221 مباراة في المسابقات المحلية والأوروبية وسجل خلالهم 45 هدف.

* مشواره التدريبي :

بدأ فونكل مشواره التدريبي عام 1991 في صفوف باير أوردينجن الذي خاض فيه معظم مسيرته الكروية كلاعب.

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قاد فونكل باير أوردينجن منذ 3 يونيو 1991 حتى 13 مايو 1996 في 186 مباراة، فاز في 57 مباراة وتعادل في 55 مباراة وخسر 74 مباراة.

قاد فونكل 9 أندية بعد باير أوردينجن حتى الآن، تستعرضها عين الخليج 365 الرياضي :-

- قاد فونكل ديسبرج منذ 13 مايو 1996 حتى 19 مارس 2000 في 162 مباراة، فاز في 56 مباراة وتعادل في 47 مباراة وخسر 59 مباراة.

- قاد فونكل حسنا روستوك منذ 19 سبتمبر 2000 حتى 1 ديسمبر 2001 في 45 مباراة، فاز في 13 مباراة وتعادل في 10 مباريات وخسر 22 مباراة.

- قاد فونكل كولن منذ 14 فبراير 2002 حتى 30 أكتوبر 2003 في 63 مباراة، فاز في 29 مباراة وتعادل في 15 مباراة وخسر 19 مباراة.

- قاد فونكل آينتراخت فرانكفورت منذ 1يوليو 2004 حتى 30 يونيو 2009 في 194 مباراة، فاز في 70 مباراة وتعادل في 50 مباراة وخسر 74 مباراة.

- قاد فونكل هيرتا برلين منذ 3 أكتوبر 2009 حتى 22 مايو 2010 في 33 مباراة، فاز في 7 مباراة وتعادل في 10 مباراة وخسر 16 مباراة.

- قاد فونكل بوخوم منذ 30 يونيو 2010 حتى 14 سبتمبر 2011 في 45 مباراة، فاز في 21 مباراة وتعادل في 8 مباريات وخسر 16 مباراة.

- قاد فونكل أليمانيا آخين منذ 19 سبتمبر 2011 حتى 1 أبريل 2012 في 20 مباراة، فاز في 3 مباريات وخسر 8 مباريات وخسر 9 مباريات.

- قاد فونكل ميونخ 1860 منذ 7 سبتمبر 2013 حتى 6 أبريل 2014 في 24 مباراة، فاز في 7 مباريات وتعادل في 8 مباريات وخسر 9 مباريات.

- قاد فونكل فرونتا دوسلدروف منذ 14 مارس 2016 حتى الآن في 106 مباراة، فاز في 44 مباراة وتعادل في 24 مباراة وخسر 38 مباراة.