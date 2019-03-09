التضامن يفوز ببطولة كأس حضرموت

أختمت مساء الجمعة، بطولة كأس حضرموت السادسة لكرة القدم، بفوز نادي التضامن بكأس البطولة عقب فوزه بضربات الترجيح على نادي سمعون، الذي حل وصيفا بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وجاء اختتام البطولة برعاية وحضور من قبل محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني.

وقال المحافظ في تصريح لوسائل الإعلام إن تنظيم هذه البطولة ونجاحها دليل ملموس على المستوى الذي وصلت له المحافظة في كافة الجوانب، خصوصا في الجانب الأمني. وأشار إلى أنه هذه البطولة الكروية الجماهيرية الحضرمية الكبيرة هي رسالة سلام من حضرموت إلى العالم تؤكد على تفرد حضرموت ومقدرتها على تقديم نموذج ناجح، خلال هذه المرحلة مثلما قدمت خلال السنوات الماضية نماذج ناجحة في مكافحة الإرهاب والقضاء عليه وتأمين حدود المحافظة وتطبيع الحياة فيها وإعادة مؤسسات الدولة للعمل بعد أن تم تدميرها. ودعا محافظ حضرموت جميع أبناء المحافظة إلى مزيد من التلاحم والتكاتف والإسهام بفاعلية في عجلة البناء والتنمية بالمحافظة كلا من موقعه وفي مجاله. وشهدت المباراة الختامية لبطولة كأس حضرموت السادسة لكرة القدم، حضورا جماهيريا كبيرا ولافتا، حيث امتلأت المدرجات بالمتفرجين الذين قدموا من مختلف مديريات حضرموت ومن خارجها، وسط مشاركات لافتة من قبل الأطفال المصابين بالسرطان والأيتام وذوي الاحتياجات الخاصة الذين رافقوا دخول اللاعبين لأرضية الملعب ونفذوا ركلة البداية، كما شاركت الفرقة النحاسية التابعة للمنطقة العسكرية الثانية في عزف مقاطع فنية خلال المباراة، وأمنت وحدات من قوات الأمن العام والشرطة بساحل حضرموت موقع المباراة ونظمت الحركة فيه.

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وتم في ختام المباراة تكريم المحافظ البحسني من قبل اللجنة الرئيسة للبطولة والإتحاد العام لكرة القدم وتكريم لجنة البطولة لعدد من الشخصيات الاجتماعية والرياضية، وأفضل لاعب وحارس في البطولة.

وجرت المباراة الختامية على أرضية ملعب الفقيد بارادم بمدينة المكلا، بحضور جماهيري كبير، وتم نقلها على الهواء مباشرة عبر قناة حضرموت الفضائية وإذاعتي المكلا وسيئون وعدد من الإذاعات المجتمعية ووسائل الإعلام المختلفة، كما جرى توزيع إصدار خاص بالبطولة على الحاضرين.

حضر المباراة والتتويج وكيل وزارة الشباب والرياضة للشؤون المالية والإدارية طلال بن حيدرة، ووكيل محافظة حضرموت لشؤون الساحل والهضبة الدكتور سعيد العمودي ووكيل محافظة حضرموت المساعد لشؤون الشباب فهمي باضاوي ونائب رئيس اللجنة الرئيسة للبطولة درويش سويد ومديراء مكتبي الشباب والرياضية بحضرموت حسن مسجدي وعلي باشعيب وعدد من مدراء المكاتب التنفيذية ومدراء العموم والقيادات والشخصيات الرياضية والكروية بحضرموت.