شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. اتحاد الكرة يحسم لجان أمم أفريقيا 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد ظهر اليوم مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة إجتماع ساخن بمقر الجبلاية اليوم السبت لمناقشة عدد من الملفات الهامة وعلي رأسها مطالبة أعضاء المجلس بدور لهم فى بطولة أمم أفريقيا 2019 التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو المقبل ، وطلب عدد من الأعضاء بأن يكون لهم دور فى بطولة أمم أفريقيا سواء بالإشراف على بعض اللجان أو بإسناد ملفات لهم خاصة أنهم بعيدين تماما عن البطولة التى يتولى هانى أبو ريدة فيها رئاسة اللجنة المنظمة ومعه أحمد مجاهد عضو المجلس ، وهو ما سيتم حسمه خلال اجتماع اليوم.

كما يتطرق إجتماع الجبلاية إلى مباراة جولدي والبنك الأهلى والتى تسببت فى حالة من الإنقسام بين أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بسبب القرار الخاص بإقامة مباراة فاصلة بين البنك الأهلى وجولدى للتأهل إلى دورى الدرجة الثانية ، حيث كشف أحد أعضاء مجلس الجبلاية أن قرار إقامة مباراة فاصلة فوجئ به الكثيرون منهم على موقع اتحاد الكرة ولم يتم الرجوع إلى أعضاء المجلس بالكامل وهو ما سيتم مناقشته خلال اجتماع اليوم و إمكانية تعديل القرار.

كانت لجنة المسابقات قررت إقامة مباراة فاصلة بين فريقى جولدى والبنك الأهلى فى الثانية ظهر الاثنين 11 مارس الحالى بملعب نادى النصر فى مصر الجديدة بدون جمهور، وذلك لتحديد الفريق المتأهل منهما لدورة الترقى فى القسم الثالث للموسم الحالى..تقدم مسئولو نادى البنك الأهلى، بتظلم للجنة الاستئناف باتحاد الكرة، للاعتراض على قرار خوض مباراة فاصلة أمام جولدى تحدد الفريق الصاعد لدورى القسم الثاني ، اعترض مسئولو البنك الأهلى على قرار اتحاد الكرة خاصة أنه الأحق بالتأهل مباشرة لدورى القسم الثانى بعد احتلاله المركز الأول بفارق نقطتين عن جولدي.

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من ناحية أخرى، من المقرر أن يتم حسم رئيس بعثة منتخب مصر المتوجهة إلى النيجر يوم 21 مارس الجاري تحسباً لعدم سفر هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد والمشرف على المنتخب لإرتباطه بالتنظيم لبطولة أمم أفريقيا التى تقام فى مصر .

يخوض المنتخب مباراتين الأولى أمام النيجر يوم 23 بالنيجر فى الجولة السادسة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2019 بمصر التى حسمها الفراعنة بالتأهل رسمياً مع تونس عن المجموعة العاشرة، ثم يخوص الفراعنة ودية أمام نيجيريا المقرر لها 26 مارس بنيجيريا.